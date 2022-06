Bill Clinton dezvăluie că a trimis o echipă la baza Area 51 pentru a ne asigura că nu sunt extratereștri

Bill Clinton a dezvăluit pentru CBS că a trimis o echipă în celebra bază secretă Area 51 din Nevada pe când era președinte, pentru a se asigura că nu există extratereștri acolo.

Întrebat despre publicarea recentă de către Pentagon a unor filmări cu fenomene aeriene neidentificate, Bill Clinton a răspuns: „În primul rând, asta este o întrebare bună. Răspunsul scurt, dar nu cel mai semnificativ, este că nu știu, scrie .

Dar când eram președinte și aveam un șef de stat major căruia îi plăcea SF-ul, am făcut tot ce am putut să aflăm ce s-a întâmplat la Roswel. Și am trimis oameni și în Area 51 pentru a ne asigura că nu sunt extratereștri acolo. Pentru că Area 51 este foarte importantă”.

Fostul președinte nu a dorit să dezvăluie cine a făcut parte din echipa trimisă în Area 51.

El a mai dezvăluit că el și soția sa, fosta candidată la președinție Hillary Clinton, au vizitat cel mai mare telescop din lume, telescopul Keck, în Hawaii în 2018.

Și, deși a dezvăluit că „nu există extratereștri pe care să-l cunosc” în Zona 51, oamenii de știință care lucrează la telescop le-au spus cuplului prezidențial că șansa unei alte vieți în univers este între 85 și 95 la sută.

„Cu alte cuvinte, este foarte puțin probabil să nu existe altă formă de viață”, a spus el lui Cordon. „Există o mulțime de mistere acolo, motiv pentru care cred că ar trebui să avem grijă de această planetă. Sunt o mulțime de lucruri pe care nu le știm.