Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani

George Lupu
02 sept. 2025, 09:30
Sursa Foto: Hepta/ Pascal Bitz

Chiar dacă inteligența artificială transformă modul în care lucrăm, unele locuri de muncă rămân în mod constant umane. Bill Gates, cofondatorul Microsoft și o voce importantă în domeniul tehnologiei, a făcut o afirmație fascinantă: programarea va continua să fie o profesie 100% umană, chiar și peste un secol. Această afirmație îndrăzneață ne provoacă să ne gândim profund la rolurile pe care AI nu le poate înlocui cu adevărat.

Cuprins

  • Ce spune Bill Gates despre impactul inteligenței artificiale
  • De ce programatorii sunt avantajați de emergența AI
  • Cum vor arăta locurile de muncă în viitor

Ce spune Bill Gates despre impactul inteligenței artificiale

Bill Gates împărtășește deschis anxietatea pe care mulți o simt cu privire la influența crescândă a inteligenței artificiale. Într-un interviu recent acordat France Inter, el a recunoscut: „Și mie mi-e frică”. Această onestitate evidențiază sentimentele complexe din jurul creșterii rapide a AI.

În același timp, Gates subliniază promisiunea pe care o are Inteligența Artificială. Forumul Economic Mondial estimează că AI ar putea cauza pierderea a aproximativ 85 de milioane de locuri de muncă la nivel mondial până în 2030. Dar, pe o notă optimistă, tehnologiile emergente ar putea crea aproximativ 97 de milioane de roluri noi în diverse sectoare. Această schimbare promite să remodeleze forța de muncă în moduri provocatoare, dar potențial recompensatoare.

Marea întrebare devine: cum poate societatea să ghideze aceste schimbări astfel încât AI să fie în beneficiul tuturor? Gates își imaginează un viitor în care AI crește dramatic productivitatea și „ne lasă mult timp liber” dacă o gestionăm bine. Aceasta este o viziune plină de speranță, una care ne invită să reconsiderăm dacă munca ar putea evolua în ceva mai puțin legat de supraviețuire și mai mult de împlinirea personală.

Printre toate locurile de muncă discutate de Gates, programarea iese în evidență datorită rezistenței sale la automatizarea completă. El subliniază trăsăturile umane unice din spatele programării – creativitatea și judecata – pe care nicio mașină nu le poate reproduce, potrivit leravi.org.

De ce programatorii sunt avantajați de emergența AI

Sigur, AI poate automatiza sarcini repetitive, cum ar fi depanarea codului. Dar inima programării – rezolvarea inovatoare a problemelor și crearea de soluții noi – depinde de o perspectivă umană profundă. Scrierea codului nu înseamnă doar tastarea comenzilor; este vorba despre înțelegerea problemelor complexe și conceperea de răspunsuri personalizate.

Programatorii nu sunt singurii care navighează prin această revoluție a AI. Gates evidențiază, de asemenea, sectoare precum energia și biologia, unde expertiza umană profundă încă protejează locurile de muncă de a fi complet automatizate. Aceste domenii necesită nuanțe și judecăți etice pe care AI nu le poate gestiona.

Pe de altă parte, anumite roluri se confruntă cu provocări mai dificile. Locuri de muncă precum asistenții administrativi și designerii grafici pot fi puternic perturbate de instrumentele AI generative, care fac sarcinile de rutină mai rapide și mai ieftine. Aceasta înseamnă că lucrătorii și companiile trebuie să regândească rolurile și responsabilitățile tradiționale ale locurilor de muncă.

Cum vor arăta locurile de muncă în viitor

Locul de muncă al viitorului arată mai puțin ca eliminarea locurilor de muncă și mai mult ca o adaptare constantă. Mulți oameni vor trebui să își actualizeze continuu abilitățile și să învețe cum să lucreze mână în mână cu tehnologiile de inteligență artificială.

Acest punct de vedere se aliniază cu cercetările recente ale France Travail, care subliniază importanța gândirii critice față de om și a rezolvării problemelor complexe în domeniile tehnice. Acestea sunt abilitățile care creează un tampon împotriva preluării controlului de către inteligența artificială. Gates rămâne optimist că profesiile intelectuale cu aceste calități vor continua să prospere.

Lecții din peisajul muncii în schimbare

Din experiență personală, am învățat că a rămâne curios și deschis către noi abilități este esențial atunci când ne confruntăm cu schimbări rapide. Inteligența artificială poate părea intimidantă, dar acceptarea ei ca instrument, mai degrabă decât ca amenințare, face toată diferența.

