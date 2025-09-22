Bill Gates nu vrea să moară bogat! Ce va face cu averea sa până în 2045

Bill Gates, cofondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a anunțat că intenționează să își cedeze aproape întreaga avere personală și să închidă Fundația Bill & Melinda Gates în următoarele două decenii. Miliardarul în vârstă de 69 de ani a precizat că nu dorește să fie amintit drept cineva care „a murit bogat”, subliniind că resursele sale pot contribui la rezolvarea unor probleme urgente ale lumii.

Potrivit estimărilor , averea lui Gates este evaluată la aproximativ 168 de miliarde de dolari. Decizia marchează una dintre cele mai ambițioase acțiuni filantropice din istoria modernă, cu implicații majore pentru sănătate, educație și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Când se va închide Fundația Gates

Într-o postare publică, Bill Gates a anunțat că Fundația Gates își va înceta activitatea la 31 decembrie 2045. Până atunci, organizația va distribui circa 200 de miliarde de dolari către proiecte filantropice. În paralel, bugetul anual va crește de la 6 miliarde la 9 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă un ritm accelerat al donațiilor, notează .

Fundația, înființată în anul 2000, a alocat deja peste 100 de miliarde de dolari pentru combaterea sărăciei și eradicarea bolilor la nivel global. Printre rezultatele vizibile se numără reducerea numărului de cazuri de poliomielită și investițiile masive în programe de vaccinare și educație.

Care sunt prioritățile pentru următoarele două decenii

Bill Gates a conturat o agendă clară pentru ultimii 20 de ani de existență ai Fundației Gates, direcționând resurse masive către domenii unde impactul poate fi uriaș. În centrul atenției se află reducerea mortalității infantile și materne cauzate de probleme ce pot fi prevenite prin acces la vaccinuri, tratamente de bază și infrastructură medicală mai bună. Gates consideră că dacă se investește consecvent în aceste zone.

Un alt obiectiv major este eliminarea definitivă a unor boli devastatoare, precum poliomielita și malaria, care continuă să afecteze țările cu sisteme sanitare fragile. În paralel, fundația își propune să crească investițiile în agricultură durabilă, pentru a sprijini micii fermieri să facă față schimbărilor climatice și să reducă foametea. Educația, în special pe continentul african, rămâne un pilon fundamental, de la acces la școală pentru fetițe și până la programe de formare care pot deschide drumul către independență economică.

„Banii mei pot salva vieți, dar succesul depinde de cooperarea statelor și de sprijinul constant pentru comunitățile vulnerabile”, a avertizat Gates, potrivit sursei menționate. El a subliniat că nicio organizație filantropică, oricât de bogată, nu poate înlocui rolul guvernelor atunci când acestea își reduc contribuțiile la ajutorul internațional. Tocmai de aceea, el cere implicare colectivă și un efort comun, pentru ca investițiile filantropice să producă efecte reale și durabile.

Cine l-a inspirat pe Bill Gates să facă acest pas

Decizia miliardarului nu este întâmplătoare, ci are rădăcini în valorile transmise de familie și în modelele filantropice care l-au influențat de-a lungul timpului. Mama sa, Mary Gates, l-a învățat că averea este doar o responsabilitate temporară, iar tatăl său, Bill Gates Sr., a fost co-președinte al fundației până la moartea sa în 2020.

Un rol important l-a jucat și prietenia cu Warren Buffett, care a donat deja zeci de miliarde de dolari și și-a instruit copiii să ofere 99% din averea sa după moarte. Împreună, cei doi au lansat în 2010 Giving Pledge, o inițiativă prin care peste 240 de miliardari s-au angajat să cedeze majoritatea averilor lor în scopuri caritabile.

De asemenea, Gates a menționat influența eseului „Evanghelia bogăției” al lui Andrew Carnegie, publicat în 1889, unde se afirmă că „cel care moare bogat moare dezonorat”.

Ce înseamnă această decizie pentru viitor

Bill Gates privește cu optimism următoarele două decenii, convins că progresul tehnologic și inovațiile în sănătate, inclusiv inteligența artificială, pot aduce schimbări radicale în viața a milioane de oameni. Totuși, chiar și în scenariul în care aceste transformări nu s-ar concretiza, el consideră că averea sa trebuie redirecționată către societate, și nu consumată pe bunuri de lux.

„Nu vreau să fiu amintit ca cineva care a murit bogat. Vreau să fiu amintit pentru impactul pe care l-am avut asupra oamenilor”, a spus Gates.