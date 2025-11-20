Blackout în Franța. O pană de curent la Paris a afectat joi dimineață peste 170.000 de locuințe, iar orașul s-a confruntat cu perturbări majore în transportul public. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 6:38, potrivit operatorului rețelei de electricitate Enedis. Liniile de metrou și trenurile suburbane au fost oprite temporar, iar echipele tehnice au fost trimise în teren pentru a restabili alimentarea în zonele afectate.

În primele minute, Enedis nu a oferit detalii privind cauza panei, însă, impactul a fost imediat. Mii de oameni au rămas fără curent în cartiere întregi, iar rutele feroviare au fost blocate, potrivit .

Cât de rapid a fost restabilită alimentarea cu energie electrică

Potrivit RTE, operatorul rețelei de transport de înaltă tensiune din Franța, situația a început să se stabilizeze rapid. În doar cinci minute, 112.000 de locuințe au fost reconectate la sistem. Restul consumatorilor din regiunea pariziană au primit energie electrică treptat, până la ora locală 9:00, când alimentarea a fost complet restabilită.

RTE a anunțat, ulterior, că pana a fost provocată de o problemă tehnică la o substație electrică din Issy-les-Moulineaux, aflată la sud-vest de capitală, incident produs în jurul orei 5:38.

Blackout în Franța. Ce efecte a avut pana asupra Parisului

Blocarea liniilor de transport public a creat întârzieri semnificative în orele de vârf, iar navetiștii au fost nevoiți să caute rute alternative. Deși durata totală a întreruperii a fost relativ scurtă, impactul asupra mobilității urbane a fost semnificativ, având în vedere densitatea zonei metropolitane pariziene.

Un incident similar a afectat în 2023 și Portugalia, unde o pană majoră de curent a lovit simultan cele două țări. Atunci, au fost blocate zboruri, trenuri, trafic rutier, iar oamenii au rămas fără semnal mobil, internet, bancomate și apă, o situație considerată una dintre cele mai grave pene de curent din ultimele decenii.

Există riscuri de pene similare în Europa?

Specialiștii atrag atenția că rețelele de energie ale marilor capitale sunt din ce în ce mai solicitate, iar incidentele tehnice pot genera efecte în lanț. Penele de curent masive sunt rare, dar atunci când apar, pot afecta infrastructura critică, de la transport și comunicații, până la servicii sanitare și alimentarea cu apă.