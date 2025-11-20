B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Blackout în Franța. Peste 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără curent electric din cauza unei pene de curent

Blackout în Franța. Peste 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără curent electric din cauza unei pene de curent

Ana Maria
20 nov. 2025, 13:44
Blackout în Franța. Peste 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără curent electric din cauza unei pene de curent
Foto simbol: Hepta - DPA Images / Marwan Naamani
Cuprins
  1. Cât de rapid a fost restabilită alimentarea cu energie electrică
  2. Blackout în Franța. Ce efecte a avut pana asupra Parisului
  3. Există riscuri de pene similare în Europa?

Blackout în Franța. O pană de curent la Paris a afectat joi dimineață peste 170.000 de locuințe, iar orașul s-a confruntat cu perturbări majore în transportul public. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 6:38, potrivit operatorului rețelei de electricitate Enedis. Liniile de metrou și trenurile suburbane au fost oprite temporar, iar echipele tehnice au fost trimise în teren pentru a restabili alimentarea în zonele afectate.

În primele minute, Enedis nu a oferit detalii privind cauza panei, însă, impactul a fost imediat. Mii de oameni au rămas fără curent în cartiere întregi, iar rutele feroviare au fost blocate, potrivit The Independent.

Cât de rapid a fost restabilită alimentarea cu energie electrică

Potrivit RTE, operatorul rețelei de transport de înaltă tensiune din Franța, situația a început să se stabilizeze rapid. În doar cinci minute, 112.000 de locuințe au fost reconectate la sistem. Restul consumatorilor din regiunea pariziană au primit energie electrică treptat, până la ora locală 9:00, când alimentarea a fost complet restabilită.

RTE a anunțat, ulterior, că pana a fost provocată de o problemă tehnică la o substație electrică din Issy-les-Moulineaux, aflată la sud-vest de capitală, incident produs în jurul orei 5:38.

Blackout în Franța. Ce efecte a avut pana asupra Parisului

Blocarea liniilor de transport public a creat întârzieri semnificative în orele de vârf, iar navetiștii au fost nevoiți să caute rute alternative. Deși durata totală a întreruperii a fost relativ scurtă, impactul asupra mobilității urbane a fost semnificativ, având în vedere densitatea zonei metropolitane pariziene.

Un incident similar a afectat în 2023 Spania și Portugalia, unde o pană majoră de curent a lovit simultan cele două țări. Atunci, au fost blocate zboruri, trenuri, trafic rutier, iar oamenii au rămas fără semnal mobil, internet, bancomate și apă, o situație considerată una dintre cele mai grave pene de curent din ultimele decenii.

Există riscuri de pene similare în Europa?

Specialiștii atrag atenția că rețelele de energie ale marilor capitale sunt din ce în ce mai solicitate, iar incidentele tehnice pot genera efecte în lanț. Penele de curent masive sunt rare, dar atunci când apar, pot afecta infrastructura critică, de la transport și comunicații, până la servicii sanitare și alimentarea cu apă.

Tags:
Citește și...
Țara în care tinerii sub 16 ani nu vor mai avea acces la Facebook și Instagram. Conturile vor fi dezactivate începând cu 4 decembrie
Externe
Țara în care tinerii sub 16 ani nu vor mai avea acces la Facebook și Instagram. Conturile vor fi dezactivate începând cu 4 decembrie
Studiul care schimbă tot ce știam până acum. Când s-au sărutat, de fapt, oamenii pentru prima dată
Externe
Studiul care schimbă tot ce știam până acum. Când s-au sărutat, de fapt, oamenii pentru prima dată
Dezvăluiri despre planul în 28 de puncte negociat în secret de SUA și Rusia pentru încetarea războiului în Ucraina. Ce conține și ce condiții ar trebui să accepte Zelenski
Externe
Dezvăluiri despre planul în 28 de puncte negociat în secret de SUA și Rusia pentru încetarea războiului în Ucraina. Ce conține și ce condiții ar trebui să accepte Zelenski
Un deputat belgian a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege
Externe
Un deputat belgian a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege
Cel mai periculos vulcan al Americii intră într-o perioadă fără precedent. Care sunt riscurile pentru milioane de oameni
Externe
Cel mai periculos vulcan al Americii intră într-o perioadă fără precedent. Care sunt riscurile pentru milioane de oameni
Mesajul viitorului ambasador american la București. Darryl Nirenberg subliniază importanța relației SUA – România
Externe
Mesajul viitorului ambasador american la București. Darryl Nirenberg subliniază importanța relației SUA – România
Papa Leon a primit bere din Chicago de la guvernatorul Illinois
Externe
Papa Leon a primit bere din Chicago de la guvernatorul Illinois
Armata israeliană lansează noi atacuri în Liban. Loviturile vizează situri Hezbollah
Externe
Armata israeliană lansează noi atacuri în Liban. Loviturile vizează situri Hezbollah
Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
Externe
Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
Criză majoră la Kiev: Scandalul de corupție care zguduie Guvernul Ucrainei. Zelenski se confruntă cu cea mai mare provocare de când a început războiul
Externe
Criză majoră la Kiev: Scandalul de corupție care zguduie Guvernul Ucrainei. Zelenski se confruntă cu cea mai mare provocare de când a început războiul
Ultima oră
15:00 - Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Află cine a fost și de ce sunt atât de prețuite moaștele lui
14:59 - România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
14:51 - Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
14:50 - Horațiu Potra, adus în țară din Dubai. Poate cere schimbarea măsurii arestului preventiv? Ce precizări a făcut ministrul Justiției (VIDEO)
14:16 - Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Catalin Drula
14:11 - Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
14:06 - Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători
13:30 - Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
13:10 - Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
13:00 - Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu