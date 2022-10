Bogdan Aurescu, despre amenințările Rusiei: Nu există niciun motiv ca românii să se teamă de un astfel de atac, dar sigur că propaganda rusă va continua. Vladimir Putin a escaladat acest tip de retorică (VIDEO)

Nu există în acest moment vreun loc mai sigur pe Pământ decât sub umbrela de securitate a NATO, a declarat șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, miercuri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, acolo unde a vorbit și despre șansele țării noastre .

Bogdan Aurescu (MAE), pe B1 TV: „Orice atac împotriva României este de fapt un atac împotriva NATO”

Întrebat ce înseamnă pentru noi și cum răspundem la amenințările pe care propagandiștii ruși le exprimă tot mai des la adresa României, ministrul Afacerilor Externe a explicat: „În primul rând, trebuie să fim foarte conștienți că e vorba despre propagandă rusă. În al doilea rând, trebuie să fim, iarăși, și mai conștienți de faptul că România este stat membru NATO, că suntem protejați de garanțiile de securitate ale Tratatului de la Washington al NATO, că nu există în acest moment vreun loc mai sigur pe Pământul acesta decât sub umbrela de securitate a NATO”.

„Chiar dacă în apropierea noastră, în vecinătatea noastră directă, se desfășoară un război care a crescut gradul de insecuritate la nivel regional, la nivel european, la nivel euro-atlantic, orice fel de atac împotriva României este de fapt un atac împotriva NATO, așa ceva nu se va întâmpla, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Suntem protejați de tot ceea ce înseamnă garanțiile de securitate colectivă ale Alianței Nord-Atlantice, care a luat tot felul de măsuri din ce în ce mai puternice, mai consistente, mai substanțiale, pentru a întări Flancul Estic al NATO”, a continuat Bogdan Aurescu.

„Nu există niciun motiv ca cetățenii români să se teamă de un astfel de atac, dar sigur că propaganda rusă va continua. Ei vor continua să folosească această retorică extrem de agresivă, iar noi de fiecare dată am condamnat-o, am demontat-o, așa cum am văzut recent în atitudinile președintelui Federației Ruse, care a escaladat acest tip de retorică”, a mai spus oficialul.