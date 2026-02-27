Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală care survola spațiul aerian într-o zonă de la granița cu Mexicul, în statul Texas. Incidentul a fost comentat de opoziția democrată care acuză o lipsă de coordonare.

Dronă guvernamentală doborâtă de armata SUA

Mai multe surse din rândul unor asistenți ai unor membri ai Congresului susțin că armata SUA a doborât o cu un sistem bazat pe laser. Acest accident a determinat Administraţia federală a aviaţiei civile (FAA) să interzică zborurile în zona din jurul Fort Hancock din Texas, a arătat Reuters.

Sursele citate au declarat că a fost utilizat un sistem laser de mare energie. Incidentul s-a petrecut într-o zonă în care au loc incursiuni ale dronelor utilizate de cartelurile de droguri. , FAA şi Serviciul de protecţie vamală au transmis că armata a folosit un „sistem aerian fără operator uman… pentru a reduce riscul prezentat de un sistem aerian fără operator uman care părea ameninţător în spaţiul aerian militar”.

În comunicarea oficială se spune că accidentul a avut loc departe de zonele populate. De asemenea, în zona respectivă nu au fost semnalate zboruri ale unor avioane civile.

„Aceste agenţii vor continua să lucreze la creşterea cooperării şi comunicării pentru a preveni astfel de incidente în viitor”, se arată în comunicatul comun.

Zborurile în zonă au fost deviate

Administraţia federală a aviaţiei civile ( ) a restricționat în zona în care operează armata SUA. Măsura a fost luată din „raţiuni speciale de securitate”, se arată în notificarea privind restricţionarea accesului în spaţiul aerian de lângă frontiera mexicană. Totodată, FAA a precizat că extinde precedentele restricţii în zonă „pentru a include o zonă mai mare pentru a asigura siguranţa”.

FAA a interzis toate zborurile în zona Fort Hancock, dar a precizat că ambulanţele aeriene şi zborurile de căutare şi salvare pot fi autorizate. Sistarea traficului a fost motivată de preocupări privind utilizarea sistemului antidronă bazat pe laser.

În această lună, FAA a anunţat că opreşte traficul timp de 10 zile pe aeroportul din El Paso, Texas. Măsura a fost anunțată în condițiile în care Fort Hancock se află la circa 80 km de El Paso. Ordinul a fost anulat, însă, opt ore mai târziu.

FAA a fost de acord să ridice restricţiile din jurul El Paso dacă Pentagonul este de acord să amâne noi teste în timpul unei evaluări de siguranţă a autorităţii federale. Restricţiile de zbor vor dura până pe 24 iunie.

Democrații acuză o lipsă de coordonare cu armata SUA

Membrii Camerei Reprezentanţilor Rick Larsen, Bennie Thompson şi Andre Carson, care supervizează chestiuni legate de aviaţie şi securitate internă, au criticat lipsa de coordonare care a dus la doborârea dronei.

Congresmenii susţin că au avertizatcă decizia Casei Albe de a trage pe linie moartă o propunere bipartizană de a instrui operatori de combatere a dronelor şi de a aborda chestiuni de coordonare a fost „o idee limitată”.

Senatorul Tammy Duckworth, cel mai mare în rang din subcomisia pentru aviaţie, a cerut ca inspectorii generali de la cele trei agenţii să investigheze doborârea dronei guvernamentale.

„Incompetenţa administraţiei Trump continuă să provoace haos pe cerurile noastre”, a spus Duckworth.