B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic

Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic

Adrian Teampău
27 feb. 2026, 10:28
Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic
Sursa foto simbol: Hepta/ Zuma Press / Ssgt. Omari Bernard/Us Air
Cuprins
  1. Dronă guvernamentală doborâtă de armata SUA
  2. Zborurile în zonă au fost deviate
  3. Democrații acuză o lipsă de coordonare cu armata SUA

Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală care survola spațiul aerian într-o zonă de la granița cu Mexicul, în statul Texas. Incidentul a fost comentat de opoziția democrată care acuză o lipsă de coordonare.

Dronă guvernamentală doborâtă de armata SUA

Mai multe surse din rândul unor asistenți ai unor membri ai Congresului susțin că armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem bazat pe laser. Acest accident a determinat Administraţia federală a aviaţiei civile (FAA) să interzică zborurile în zona din jurul Fort Hancock din Texas, a arătat Reuters.

Sursele citate au declarat că a fost utilizat un sistem laser de mare energie. Incidentul s-a petrecut într-o zonă în care au loc incursiuni ale dronelor utilizate de cartelurile de droguri. Pentagonul, FAA şi Serviciul de protecţie vamală au transmis că armata a folosit un „sistem aerian fără operator uman… pentru a reduce riscul prezentat de un sistem aerian fără operator uman care părea ameninţător în spaţiul aerian militar”.

În comunicarea oficială se spune că accidentul a avut loc departe de zonele populate. De asemenea, în zona respectivă nu au fost semnalate zboruri ale unor avioane civile.

„Aceste agenţii vor continua să lucreze la creşterea cooperării şi comunicării pentru a preveni astfel de incidente în viitor”, se arată în comunicatul comun.

Zborurile în zonă au fost deviate

Administraţia federală a aviaţiei civile (FAA) a restricționat traficul aerian în zona în care operează armata SUA. Măsura a fost luată din „raţiuni speciale de securitate”, se arată în notificarea privind restricţionarea accesului în spaţiul aerian de lângă frontiera mexicană. Totodată, FAA a precizat că extinde precedentele restricţii în zonă „pentru a include o zonă mai mare pentru a asigura siguranţa”.

FAA a interzis toate zborurile în zona Fort Hancock, dar a precizat că ambulanţele aeriene şi zborurile de căutare şi salvare pot fi autorizate. Sistarea traficului a fost motivată de preocupări privind utilizarea sistemului antidronă bazat pe laser.

În această lună, FAA a anunţat că opreşte traficul timp de 10 zile pe aeroportul din El Paso, Texas. Măsura a fost anunțată în condițiile în care Fort Hancock se află la circa 80 km de El Paso. Ordinul a fost anulat, însă, opt ore mai târziu.

FAA a fost de acord să ridice restricţiile din jurul El Paso dacă Pentagonul este de acord să amâne noi teste în timpul unei evaluări de siguranţă a autorităţii federale. Restricţiile de zbor vor dura până pe 24 iunie.

Democrații acuză o lipsă de coordonare cu armata SUA

Membrii Camerei Reprezentanţilor Rick Larsen, Bennie Thompson şi Andre Carson, care supervizează chestiuni legate de aviaţie şi securitate internă, au criticat lipsa de coordonare care a dus la doborârea dronei.

Congresmenii susţin că au avertizatcă decizia Casei Albe de a trage pe linie moartă o propunere bipartizană de a instrui operatori de combatere a dronelor şi de a aborda chestiuni de coordonare a fost „o idee limitată”.

Senatorul Tammy Duckworth, cel mai mare în rang din subcomisia pentru aviaţie, a cerut ca inspectorii generali de la cele trei agenţii să investigheze doborârea dronei guvernamentale.

„Incompetenţa administraţiei Trump continuă să provoace haos pe cerurile noastre”, a spus Duckworth.

Tags:
Citește și...
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
Externe
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
Externe
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
Război deschis între Pakistan și talibani. Mai multe orașe din Afganistan au fost bombardate (VIDEO)
Externe
Război deschis între Pakistan și talibani. Mai multe orașe din Afganistan au fost bombardate (VIDEO)
Răsturnare de situație în competiția pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Netflix se retrage și lasă victoria celor de la Paramount
Externe
Răsturnare de situație în competiția pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Netflix se retrage și lasă victoria celor de la Paramount
Hillary Clinton solicită audierea lui Donald Trump în dosarul Epstein: Ce a declarat în fața Congresului
Externe
Hillary Clinton solicită audierea lui Donald Trump în dosarul Epstein: Ce a declarat în fața Congresului
Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
Externe
Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Ce măsuri au luat autoritățile
Externe
Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Ce măsuri au luat autoritățile
Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
Externe
Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
Externe
Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump
Externe
Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump
Ultima oră
13:38 - Risc crescut de inundații în sudul și vestul țării, avertizare hidrologică extinsă. Ce județe sunt sub cod portocaliu
13:16 - Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
13:02 - Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot
12:55 - Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate
12:48 - Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
12:14 - Concedii medicale începute sâmbăta, sub lupa autorităților. Cum a apărut această practică
12:05 - Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan
11:58 - Dacia C-Neo dezvăluită accidental în Franța. Cum arată viitorul model Daci (GALERIE FOTO)
11:32 - Poker Texas Hold’em: Regulile Complete
11:24 - Strategii Avansate la Pariuri pe Cornere