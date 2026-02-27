B1 Inregistrari!
Răsturnare de situație în competiția pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Netflix se retrage și lasă victoria celor de la Paramount

Adrian Teampău
27 feb. 2026, 08:27
Cuprins
  1. Oferta Paramount a ieșit câștigătoare
  2. Investitorii Netflix răsuflă ușurați
  3. Paramount și Donald Trump

Paramount a câștigat competiția pentru preluarea Warner Bros. Discovery (WBD), după ce Netflix s-a retras joi. Grupul susținut de administrația Trump va prelua vastul imperiu media al Warner, inclusiv televiziunea de știri CNN.

Oferta Paramount a ieșit câștigătoare

Netflix a transmis că nu-și va majora oferta  după ce Consiliul de Administraţie al Warner Bros. Discovery (WBD) a stabilit că oferta Paramount este superioară. Informația a fost confirmată de televiziunea de știri CNN. În aceste condiții, grupul susținut de Donald Trump s-a apropiat brusc de preluarea CNN, HBO şi a restului activelor deţinute de WBD.

„Tranzacţia nu mai este atractivă din punct de vedere financiar, aşa că refuzăm să egalăm oferta Paramount Skydance”, au transmis reprezentanții Netflix, punând capăt luptei corporative.

După anunț, CEO-ul WBD, David Zaslav, a urat succes Netflix şi s-a întors către concurenții platformei de streaming. El a dat o declarație, în acest sens, joi seara. El a vorbit despre beneficiile pe care le vor avea acționarii, dat fiind că prețul acţiunilor WBD s-a dublat în timpul acestei licitații care a durat câteva luni. Câștigătorii au oferit recent 31 de dolari pe acţiune

„Odată ce Consiliul nostru de Administraţie va vota adoptarea acordului de fuziune cu Paramount, acesta va crea o valoare extraordinară pentru acţionarii noştri. (…) Suntem entuziasmaţi de potenţialul unei fuziuni între Paramount Skydance şi Warner Bros. Discovery şi abia aşteptăm să începem să lucrăm împreună pentru a spune poveştile care mişcă lumea”, a spus Zaslav.

Investitorii Netflix răsuflă ușurați

Retragerea Netflix din această tranzacție a determinat creşterea cu 9% a acţiunilor companiei după închiderea bursei. Acest lucru arată că unii investitori au fost uşuraţi după retragerea care ar fi adus costuri suplimentare platformei de streaming. Opinia multora este că Paramount plăteşte prea mult pentru WBD.

Se așteaptă ca procedurile de reglementare să dureze câteva luni, iar dacă nu vor mai apărea surprize, în spațiul media american va apărea un nou imperiu, cu zeci de canale TV, multiple studiouri de film şi două redacţii de ştiri.

Această tranzacție a fost dorită foarte mult de Donald Trump, susținător al Paramount. Odată ce grupul pe care îl susține va finaliza tranzacția se așteaptă ca CNN, una dintre puținele televiziuni de știri care îi mai fac opoziție, să-și schimbe politica editorială.

De altfel, în luna decembrie, Trump și-a dezvăluit intențiile spunând că „este imperativ ca CNN să fie vândută”. Or, acordul cu Netflix nu prevedea vânzarea televiziunii. Aceasta ar fi fost transformată într-o nouă entitate împreună cu celelalte active de cablu ale WBD.

Paramount și Donald Trump

Schimbarea a survenit în aceeaşi zi în care Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, a fost convocat la Casa Albă. El a fost văzut ieşind cu o expresie posomorâtă pe faţă. În acest context, senatoarea democrată Elizabeth Warren, o critică ferventă a ofertelor Netflix şi Paramount, a ridicat semne de întrebare cu privire la retragere.

„Ce i-au spus oficialii lui Trump CEO-ului Netflix astăzi la Casa Albă?”, a întrebat Warren într-o postare pe X,  adăugând: „pare a fi capitalism de cumetrie, cu preşedintele corupând procesul de fuziune în favoarea familiei miliardare Ellison”.

De altfel Trump indicase anterior că preferă Paramount în detrimentul Netflix, deşi a transmis şi mesaje contradictorii cu privire la mega-fuziune. Mai mult, weekendul trecut a cerut ca Netflix să o înlăture pe Susan Rice, fostă consilieră a lui Obama, din consiliul de administraţie. Altfel, a amenințat că platforma va suporta „consecinţele”.

