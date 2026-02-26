B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”

Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 17:47
Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Ukrinform/ABACA
Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, a declarat într-un discurs în fața Parlamentului că Polonia rămâne un aliat loial Statelor Unite, dar „nu putem fi fraieri”. Totodată, el a argumentat de ce o înfrângere a Ucrainei în fața agresiunii rusești ar fi o catastrofă pentru Polonia și Europa, în general.

Cum vede ministrul polonez relația țării sale cu SUA, sub conducerea lui Trump

„Privim schimbările din Statele Unite cu înţelegere, dar şi cu îngrijorare. Am fost şi vom continua să fim un aliat loial al Americii, dar nu putem fi fraieri”, a afirmat Radoslaw Sikorski, potrivit Reuters.

Preşedintele american Donald Trump e simpatizat de opoziţia conservatoare din care provine și preşedintele Karol Nawrocki. Pe de altă parte, guvernul premierului pro-european Donald Tusk l-a criticat pe Trump.

Președintele Nawrocki a vrut să participe săptămâna trecută la prima reuniune a Consiliului pentru Pace creat de Trump, dar Tusk s-a opus. Până la urmă, Polonia a fost reprezentată de un alt oficial din cadrul Administrației Prezidențiale.

De precizat că Radoslaw Sikorski a mai fost și în trecut ministru de Externe, iar în 2014 a fost implicat într-un scandal politic. În contextul în care mai mulți politicieni au fost înregistraţi pe ascuns de către chelneri, la solicitarea unui afacerist, Sikorski a fost înregistrat în timp ce spunea că alianţa Poloniei cu SUA e „un rahat” care „nu face două parale”.

Ce spune Sikorski despre pericolul rusesc

Revenind la discursul din Parlamentul polonez, ministrul Radoslaw Sikorski a mai declarat că sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii rusești „nu e opţional”, căci victoria Rusiei ar pune Polonia într-o situaţie critică. El l-a citat apoi pe intelectualul polonez Jerzy Giedroyc, care a susţinut că „dacă Rusia absoarbe Ucraina, suntem terminaţi, ne vor strânge de gât”.

De asemenea, Sikorski a cerut Europei să îşi asume mai multe responsabilităţi pentru propria ei securitate și a argumentat că Europa ar cheltui mult mai puțini bani dacă ar ajuta Ucraina să se apere, decât dacă ar trebui să înfrunte Rusia direct.

Ministrul polonez de Externe a mai afirmat că Europa trebuie să fie unită în faţa „ameninţării existenţiale” reprezentată de „Rusia imperialistă” a lui Putin și a punctat că războiul din Ucraina e „o oportunitate istorică de a scoate colţii imperialismului rus”.

