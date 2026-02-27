Război deschis între Pakistan şi Afganistan, după ce a escaladat rapid, între cele două state. Islamabadul a bombardat drept represalii după o ofensivă afgană în ajun.

Război deschis în Asia

Guvernul pakistanez a declarat vineri un război deschis autorităţilor talibane din Afganistan. Conflictul a escaladat rapid după o ofensivă afgană lansată joi, 26 februarie la frontiera cu Pakistanul. Ca represalii, Islamabadul a bombardat capitala afgană Kabul și orașul Kandahar, relatează , Reuters şi dpa. De asemenea, au fost bombardate, în cursul nopții, mai multe siturii ale talibanilor.

Pakistanul susţine că zeci de combatanţi talibani au fost ucişi în atac care anunță începutul unui nou război. Ministerul Informaţiilor din Pakistan a declarat că 133 de combatanţi talibani au fost ucişi în bombardamente și că au fost distruse depozite de arme, tancuri şi instalaţii militare, potrivit dpa.

„Trupele noastre au capacitatea necesară de a zdrobi orice ambiţie agresivă”, a declarat prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif într-o postare pe contul de X al guvernului.

Informația a fost confirmată de ministrul de interne pakistanez, Mohsin Naqvi care vorbește de un „răspuns adecvat”, la atacul afgan din ajun. De asemenea, un mesaj similar a fost postat și de ministrul Apărării, Khawaja Asif.

„Răbdarea noastră şi-a atins limitele. Este acum război deschis între noi şi voi”, a postat şi ministrul apărării Khawaja Asif, pe X.

Serious escalation between Pakistan and Afghanistan. Pakistan’s army launched airstrikes targeting military installations in Kabul, Kandahar and Paktia as Taliban authorities reported large scale offensives along the Durand Line. Both sides claimed dozens killed and rejected… — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports)

Talibanii confirmă bombadamentele

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban Zabihullah Mujahid a confirmat loviturile aeriene, tot într-o postare pe platforma X. El a transmis că nu s-au raportat răniţi în urma raidurilor.

Un locuitor din captiala Kabul a relatat pentru dpa că a fost trezit de zgomotul exploziilor. El a precizat că avioanele de luptă au zburat deasupra oraşului ore întregi.

„Ne-am trezit îngroziţi, crezând că s-a produs un cutremur”, a spus el.

Anterior, Afganistanul a atacat poziţii pakistaneze de-a lungul frontierei disputate, ucigând 55 de soldaţi pakistanezi şi ocupând posturi în regiunea de frontieră. Ministerul Apărării din Afganistan a transmis pe X că că opt combatanţi afgani au ucişi în timpul luptelor, iar alți 11 au fost răniţi. De asemenea, au fost răniţi şi 13 civili, potrivit sursei citate.

BREAKING: The Supreme Leader of the Islamic Emirate of Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, has reportedly been killed along with senior Taliban commanders after Pakistani airstrikes targeted headquarters in Kabul, Afghanistan. — OSINT Europe (@Osinteurope)

Kabul Under Attack: What We Know About Pakistan’s Operation Gunfire broke out near the Afghan presidential palace in Kabul after Pakistan carried out airstrikes on Taliban military facilities. According to Pakistan’s state broadcaster PTV, 72 Afghan soldiers were killed and 120… — NEXTA (@nexta_tv)

Liderul talibanilor ar fi fost ucis în război

Potrivit unor informații, se pare că liderul suprem al Emiratului Islamic din Afganistan, Hibatullah Akhundzada, ar fi fost ucis în acest război. Alături de el au mai murit, în urma lansate de Pakistan și alți comandanți talibani de rang înalt. Bombardamentele au vizat sediul central din Kabul, Afganistan.

Pakistanul și Afganistanul, altă dată apropiate, se înfruntă în mod sporadic, după venirea talibanilor la putere, în 2021. Islamabadul acuză Kabulul de faptul că adăpostește militanți înarmați. Aceștia lansează atacuri pe teritoriul pakistanez, însă acuzațiile sunt dezmințite de către guvernul taliban.