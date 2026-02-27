B1 Inregistrari!
Dacia C-Neo dezvăluită accidental în Franța. Cum arată viitorul model Daci (GALERIE FOTO)

Adrian A
27 feb. 2026, 11:58
Sursă foto: largus.fr

Un eveniment local din departamentul Eure, Franța, a dus la dezvăluirea accidentală a viitorului model Dacia C-Neo. Pe o imagine în care era prezentat un panou de circulație a apărut un prototip al acestui model, care urmează să fie lansat în 2026.

Cum a fost dezvăluit noul model Dacia?

Într-un eveniment organizat la Douains, în departamentul Eure din Franța, în cadrul căruia autoritățile locale au anunțat reducerea vitezei maxime pe drumurile județene la 90 km/h începând cu 6 februarie 2026, pe o imagine în care era prezentat unul dintre panourile de circulație a apărut un prototip al modelului Dacia C-Neo, care nu era destinat să fie dezvăluit publicului până în vara anului 2026.

Sursă foto: autoevolution.com

Acest incident neașteptat a atras atenția asupra noului model, care a fost surprins în fotografii purtând plăcuțe de înmatriculare roz, indicând o înmatriculare provizorie. Prototipul era complet camuflat, dar detaliile vizibile au confirmat că este vorba despre viitorul break hibrid al Dacia.

Sursă foto: autoevolution.com

Ce specificații are Dacia C-Neo?

Dacia C-Neo, cunoscut sub numele de cod K1320, este un break hibrid cu o lungime de aproximativ 4,60 metri. Acesta va fi disponibil în mai multe versiuni de motorizare, inclusiv benzină-GPL de 120 CP, micro-hibrid 48 V de 140 CP și hibrid 4 x 4 GPL de 150 CP. Modelul va îmbina designul unui break tradițional cu elemente de SUV, completând gama Dacia alături de modelul Bigster.

Acest model este destinat să concureze cu modele precum Skoda Octavia și va prelua o serie de elemente tehnice de la Bigster, inclusiv platforma și mecanica. Lansarea oficială în showroom-uri este așteptată la sfârșitul anului 2026.

Care au fost reacțiile autorităților?

Autoritățile din departamentul Eure au fost surprinse de această dezvăluire involuntară și și-au cerut scuze față de Dacia printr-un mesaj pe rețelele sociale:

„În Eure, suntem mereu cu un pas înainte. Ne pare rău, Dacia.”

De asemenea, au asigurat că nu vor mai exista alte dezvăluiri accidentale, precizând că nu intenționează să instaleze mai multe panouri de circulație care ar putea dezvălui alte prototipuri.

