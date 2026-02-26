O alertă cu bombă a fost anunțată la Aeroportul Internațional Chișinău, declanșând intervenția rapidă a autorităților și evacuarea completă a clădirii terminalului. Situația a generat perturbări semnificative în desfășurarea traficului aerian și a creat incertitudine pentru pasagerii aflați în tranzit sau cu zboruri programate.

Ce s-a întâmplat la aeroport și cum au reacționat autoritățile

Alerta de securitate a fost semnalată în cursul zilei, iar procedurile standard au fost activate imediat de structurile responsabile de siguranța aeronautică. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați preventiv, măsura fiind aplicată pentru eliminarea oricărui potențial risc asupra persoanelor aflate în . La fața locului au intervenit echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care au demarat verificările necesare conform protocoalelor în vigoare.

Autoritățile au confirmat oficial situația printr-un comunicat transmis public, subliniind caracterul preventiv al intervenției și necesitatea respectării indicațiilor de securitate.

Cum sunt afectate zborurile și activitatea pasagerilor

În urma alertei, procesul de înregistrare a pasagerilor a fost suspendat temporar, ceea ce a dus la posibile întârzieri sau modificări în programul curselor aeriene. Pasagerii aflați în aeroport au fost îndrumați să părăsească zona, iar accesul în terminal a fost restricționat până la finalizarea verificărilor de securitate.

„Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe , a fost anunțată o alertă de minare.

Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului.

Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, a transmis Poliția de Froontieră într-un comunicat oficial, relatează Digi24.

Autoritățile le solicită pasagerilor să urmărească informațiile oficiale și să verifice constant statusul zborurilor, pentru a evita deplasările inutile. De asemenea, este recomandată păstrarea calmului și respectarea indicațiilor personalului de securitate, până la clarificarea completă a situației și reluarea activității aeroportuare.