Statele Unite și Iranul au programat o nouă rundă de negocieri, cruciale, la Geneva. Delegațiile celor două state urmează să se întâlnească pentru a încerca să ajungă la un acord pentru a evita un nou război în Orientul Mijlociu.

Statele Unite și Iranul, noi negocieri la Geneva

Delegațiile celor două state vor începe, joi, 26 februarie, o nouă rundă de negocieri, cea de-a treia, la . Statele Unite și Iranul încearcă să ajungă la un acord pentru a evita declanșarea unui nou . Tratativele sunt mediate, și de această dată, de statul Oman.

La Geneva va fi prezentă o echipă condusă de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, care va purta tratativele din partea Teheranului. Adminstrația Trump va fi reprezentată de trimisul special Steve Witkoff şi de Jared Kushner, ginerele șefului de la Casa Albă. Discuțiile se vor concentra pe controversatul program nuclear iranian. SUA vor să împiedice conducerea de la Teheran să dezvolte arme nucleare.

De partea cealaltă, guvernul iranian respinge acuzațiile conform cărora programul nuclear pe care îl dezvoltă ar avea caracter militar. Mai mult, iranienii și-au exprimat disponibilitatea de a-şi limita programul nuclear. La schimb, cer ridicarea sancţiunilor economice dure care îl vizează de mai mulți ani.

Subiecte pe care Iranul nu le dorește abordate

Republica Islamică nu este dispusă să discute alte subiecte avute în vedere de Statele Unite. nu acceptă alte discuții pe tema reducerii arsenalului său de rachete sau pe încetarea sprijinului pentru grupări militante ca Hezbollah în Liban.

În aceste condiții, negocierile ar putea intra, din nou, într-un impas. De altfel, în urmă cu o săptămână, a emis un ultimatum pentru liderii din Teheran. El a dat un termen limită, pentru începutul lunii martie, înainte să declanșeze un atac asupra Iranului. Recent, SUA şi-au sporit semnificativ prezenţa militară în regiune.

„Fie vom ajunge la o înţelegere, fie o să le pară rău”, a spus șeful de la Casa Albă.

Se presupune că Trump ar putea lansa un atac militar asupra conducerii de la Teheran şi a aparatului său de putere, notează dpa. Pe de altă parte, consilierii săi militari l-au avertizat că un război declanșat în zonă ar putea lungi și s-ar putea solda cu pierderi importante pentru armata americană. Drept urmare, susțin aceștia, ar fi de preferat o rezolvare diplomatică a conflictului.