Bogdan Aurescu: Palierele sprijinului României pentru Republica Moldova sunt foarte numeroase și ele vin în continuarea sprijinului pe care noi l-am acordat deja (VIDEO)

Palierele sprijinului României pentru Republica Moldova sunt foarte numeroase și ele vin în continuarea sprijinului pe care noi l-am acordat deja, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, miercuri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, acolo unde a vorbit și despre șansele României , dar și despre .

Bogdan Aurescu (MAE), pe B1 TV, despre sprijinul României pentru Republica Moldova

Întrebat care sunt direcțiile pentru sprijinirea Republicii Moldova, șeful diplomației române a explicat: „Palierele sunt foarte numeroase, dacă vreți, ale sprijinului României pentru Republica Moldova și ele vin în continuarea sprijinului pe care noi l-am acordat deja. Am sprijinit în mod foarte puternic și eficient, aș spune, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin decizia care a fost luată la Consiliul European din iunie de acordare a statutului de candidat la aderare”.

„Vom continua să acordăm sprijin tehnic pentru Republica Moldova în îndeplinirea acelor repere care au fost fixate în opinia Comisiei Europene din 17 iunie, prin care s-a propus acordarea statutului de candidat, expertiză tehnică, deci îi vom ajuta cu tot ceea ce este nevoie pentru a continua acest proces de reformă”, a adăugat Bogdan Aurescu.

„Pe urmă, vorbim despre sprijinul pentru situația energetică din Republica Moldova. În urma bombardamentelor Federației Ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, după cum știți, rețeaua de electricitate din Ucraina a suferit daune destul de importante și atunci Ucraina a trebuit să sisteze momentan exportul de electricitate către Republica Moldova. România a luat decizia, pe 12 octombrie, să furnizeze energie electrică Republicii Moldova pentru a compensa această cantitate de energie electrică pe care Republica Moldova o lua de la Ucraina. Era vorba despre aproximativ 30% din necesarul de electricitate pentru Republica Moldova”, a continuat el.

„Continuăm cu implementarea acordului de 100 de milioane de euro nerambursabili pentru proiecte de dezvoltare a Republicii Moldova. Am primit propunerile de proiecte din partea Chișinăului, suntem în faza în care începem implementarea acestora. Am semnat, tot pe 12 octombrie, protocolul prin care urmează să virăm efectiv cele 10 milioane de euro pe care le-am decis a fi acordate Republicii Moldova ca sprijin bugetar pentru finanțele Republicii Moldova greu încercate de criză, la reuniunea Platformei de sprijin pentru Republica Moldova din aprilie, de la Berlin”, a afirmat ministrul.

„La București, la a doua ediție a Platformei de sprijin, pe care am găzduit-o, am obținut în continuare sprijin financiar din partea partenerilor internaționali. E vorba despre peste 615 milioane de euro, din care 432 milioane de euro granturi, pentru că Republica Moldova are nevoie în acest moment de donații, de granturi, pentru a putea, de exemplu, să cumpere gaz de pe piața internațională, practic piața europeană. Continuăm cu acest tip de sprijin”, a mai spus Bogdan Aurescu.