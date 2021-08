Un avion al Forțelor Aeriene a decolat spre Kabul. Bogdan Aurescu, pe B1 TV: Folosim orice variantă posibilă pentru a aduce cetățenii români în siguranță acasă. Am păstrat permanent legătura cu SUA și UK (VIDEO)

UPDATE, 17 august, ora 16.30: Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a decolat spre Afganistan pentru a efectua o misiune de urgență cu scopul de a evacua cetățenii români.

„La bordul aeronavei se află, pentru protecție, o echipă a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României. De asemenea, un avion C-27 J Spartan este pregătit să decoleze pentru repatrierea cetățenilor români evacuați din Afganistan în alte locații cu aeronave ale NATO. Misiunea se efectuează la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a deteriorării situației de securitate din Afganistan. Ministerul Apărării Naționale este în permanentă legătură cu celelalte structuri cu responsabilitate în gestionarea acestei crize astfel încât evacuarea, protecția și transportul persoanelor să se desfășoare în condiții de siguranță”, a precizat MApN.

Știrea inițială: Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a oferit noi detalii despre situația cetățenilor români din Afganistan, marți, la Știrile B1 TV cu Aneta Sângeorzan, și a precizat că un avion de transport militar al MApN este pregătit să decoleze spre Kabul, însă autoritățile române folosesc și alte variante de evacuare și sunt gata să utilizeze „orice altă oportunitate de zbor care se prezintă”.

Situația din Afganistan va fi analizată de oficialii statului român și în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Klaus Iohannis pentru miercuri, 18 august, ora 16.

Bogdan Aurescu, pe B1 TV, despre situația cetățenilor români din Afganistan

„Mai avem în acest moment 27 de cetățeni români care sunt, în evidențele noastre, în Afganistan. În urma apelului pe care ieri l-am făcut atât Ministerul de Externe, cât și primul-ministru ca cetățenii români care încă se află în Afganistan și nu au notificat prezența lor către Ambasada României din Pakistan, care gestionează și relația cu Afganistanul, să o facă și, iată, încă șapte cetățeni români și-au făcut cunoscută prezența în Kabul. De aceea, reiterez și pe această cale această recomandare insistentă, dacă mai sunt cetățeni români care nu au făcut deja acest exercițiu de auto-notificare, să o facă pentru că astfel ei vor putea să fie anunțați în timp util atunci când apar oportunități de evacuare”, spune șeful MAE.

Autoritățile lucrează pe mai multe variante, a explicat Bogdan Aurescu.

„Așa cum am anunțat încă de ieri, în urma dispoziției domnului președinte Klaus Iohannis, un avion de transport militar al MApN a fost pregătit, noi am reușit să obținem în cursul nopții, prin celula de criză inter-instituțională pe care am convocat-o de pe 13 august, toate autorizațiile de survol pentru aproximativ 12 state care vor fi tranzitate de acest avion. S-au obținut și ultimele autorizații necesare. Prin urmare, avionul este pregătit să se deplaseze spre Kabul. De asemenea, folosim, repet, și alte variante de evacuare”, a adăugat oficialul.

Ministrul a menționat că o parte dintre cetățenii români din Afganistan ar putea fi plasați în avionul NATO care a decolat acum câteva ore de la o bază nord-atlantică din Ungaria.

„Există un avion NATO care a decolat în urmă cu câteva ore de la Baza NATO din Ungaria către Kabul și care va ajunge mai repede decât ar putea să ajungă avionul nostru și vom încerca să plasăm pe acest avion, la întoarcere, un număr dintre cetățenii români care se află în acest moment în aeroportul internațional din Kabul. De asemenea, folosim orice altă oportunitate de zbor care se prezintă. Au fost evacuați deja mai întâi 11, apoi 16 cetățeni români cu zboruri pe care alte state le-au organizat”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Șeful diplomației române a subliniat că s-a păstrat permanent legătura cu partenerii strategici, mai ales cu SUA și Marea Britanie.

„Noi am păstrat permanent legătura cu partenerii noștri strategici, mai ales cu Statele Unite și cu Regatul Unit, și ultimul zbor din această noapte, cu cei 16 cetățeni români, a fost un zbor operat de Regatul Unit. Practic, rugămintea noastră – care, iată, funcționează – a fost ca atunci când există astfel de oportunități și locuri libere să fie preluați și cetățeni români pe aceste zboruri ale partenerilor noștri. Prin urmare, folosim orice variantă pe care o putem pune la dispoziția cetățenilor români, în așa fel încât cetățenii să fie aduși în siguranță acasă”, a afirmat Bogdan Aurescu.