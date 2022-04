Bogdan Aurescu: România își redeschide ambasada de la Kiev

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a anunțat, marți, că România a decis să își redeschidă ambasada de la Kiev.

Reluarea activității va avea loc imediat ce pregătirile tehnice și de securitate necesare vor fi finalizate, a explicat Aurescu, pe Twitter.

Multe state europene și-au redeschis ambasadele de la Kiev în ultimele două săptămâni, după ce trupele ruse s-au retras din regiunea capitalei și și-au concentrat ofensiva în estul țării.

The Romanian authorities have decided to reopen the Embassy of Romania🇷🇴 in Ukraine🇺🇦, in Kyiv. The activity of the Embassy will be resumed on the ground as soon as possible, after the necessary technical and security preparations will be finalized.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu)