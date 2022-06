Boris Johnson, vizită-surpriză la Kiev la o zi după călătoria efectuată de Klaus Iohannis și alți lideri din NATO. Premierul britanic, pentru a doua oară în Ucraina de la începutul războiului (FOTO)

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a efectuat vineri o vizită-surpriză la Kiev, bifând astfel a doua sa călătorie în capitala ucraineană de la începutul războiului de agresiune pe care l-a declanșat Rusia.

În Ucraina au mers joi – președintele Klaus Iohannis și omologul său francez, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și Mario Draghi.

„Domnule Președinte, Volodimir, este plăcut să fiu din nou la Kiev”, a scris șeful guvernului de la Londra, vineri, pe Twitter.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again.

