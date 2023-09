Brazilia, lovită de un ciclon devastator: 22 de morți, alunecări de teren și inundații masive

Un ciclon violent a lovit sudul Braziliei, provocând cel puțin 22 de decese în urma alunecărilor de teren și inundațiilor masive care au avut loc în ultimele 24 de ore, relatează .

Ciclonul, care a început să lovească regiunea sudică, în apropiere de granița cu Uruguay și Argentina, a generat „cel mai grav bilanț pentru un eveniment meteorologic din Rio Grande do Sul”, potrivit guvernatorului statului, Eduardo Leite. Acesta a confirmat că ploile torențiale și inundațiile au dus la descoperirea a 15 cadavre în orașul Muçum, ridicând bilanțul morților la 21, iar un alt deces a fost confirmat în statul vecin Santa Catarina, ceea ce a ridicat totalul la 22.

Autoritățile locale au raportat că peste 50.000 de persoane din aproximativ 60 de orașe au fost afectate, iar peste 3.700 au fost nevoite să-și părăsească locuințele.

Evacuarea a fost efectuată cu elicoptere, deoarece multe drumuri au devenit complet inutilizabile din cauza inundațiilor. Potrivit secretarului pentru apărare civilă din Rio Grande do Sul, peste 300 de milimetri de ploaie s-au înregistrat în ultimele 24 de ore.

The caused flood in more than 15 cities of Brazil.

— Anil Kumar Verma (@AnilKumarVerma_)