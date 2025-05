Bruce Springsteen insultat de Donald Trump. Artistul a criticat dur actuala administrație de la Casa Albă

Bruce Springsteen, unul dintre cei mai emblematici cântăreți americani, a fost insultat de . Artistul este un opozant al actualului șef de la Casa Albă și a spus despre actuala administrație că este coruptă, incompetentă și trădătoare.

Donald Trump a reacționat la acuzațiile formulate de cunoscutul artist, în timpul unui concert pe care l-a susținut în Manchester. a spus că actuala administrație este „coruptă, incompetentă și trădătoare”.

„Văd că Bruce Springsteen, extrem de supraevaluat, merge într-o țară străină ca să vorbească urât despre președintele Statelor Unite. Nu mi-a plăcut niciodată, nu mi-a plăcut niciodată muzica lui sau politica lui de stânga radicală și, important, nu este un tip talentat – doar un IDIOT insistent și enervant, care l-a susținut cu fervoare pe Joe Biden cel strâmb.”, a scris Donald Trump pe rețeaua TruthSocial.

Comentariile lui Trump vin la câteva zile după ce Bruce Springsteen l-a criticat dur, în timpul primului concert din turneul său cu E Street Band, scrie CNN.

The best video yet of Bruce Springsteen ripping treasonous motherfucker Trump a new asshole. 🙌🙏💪👏👊👇

