Flavia Codreanu
05 feb. 2026, 08:45
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a escaladat conflictul într-o agresiune fatală
  2. Cât de sigure mai sunt trenurile din Germania
  3. Ce măsuri de securitate ar putea fi implementate pentru a evita o noua tagedie pe căile ferate

Tragedie pe căile ferate din Germania, unde un controlor de tren în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat cu brutalitate de un pasager. Incidentul a avut loc luni, în localitatea Landstuhl, lângă Kaiserslautern, însă decesul a fost confirmat miercuri de reprezentanții companiei Deutsche Bahn. Agresorul, un tânăr de 26 de ani, fusese depistat fără bilet și a reacționat violent în momentul în care i s-a cerut să coboare din tren.

De ce a escaladat conflictul într-o agresiune fatală

Conflictul a izbucnit în timpul unei verificări de rutină, când controlorul a observat că pasagerul nu deținea un titlu de călătorie valid. Conform procedurilor, angajatul i-a solicitat tânărului să părăsească tren în prima stație. Acesta a ripostat lovindu-l violent în zona capului. Lovitura a fost atât de puternică încât victima a suferit traume craniene severe, medicii nemaiputând să îi salveze viața.

Cât de sigure mai sunt trenurile din Germania

Potrivit g4media, această tragedie nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un trend îngrijorător raportat de Deutsche Bahn în ultimii ani. Evelyn Palla, directoarea companiei, a declarat că numărul actelor de violență împotriva personalului feroviar este în continuă creștere. În  2024 și începutul lui 2025 au fost înregistrate recorduri negative în acest sens. Datele sindicale arată că agresiunile, au devenit o problemă din cauza tensiunilor sociale și al lipsei de personal de pază.

Sindicatul feroviar EVG a reacționat dur după anunțul decesului, cerând oficial prezența obligatorie a personalului de securitate la bordul fiecărui tren,

„Este o zi neagră pentru toți lucrătorii feroviari”, au transmis reprezentanții sindicatului,

Ce măsuri de securitate ar putea fi implementate pentru a evita o noua tagedie pe căile ferate

În urma acestui incident, autoritățile germane și conducerea căilor ferate discută despre dotarea controlorilor cu camere video portabile (bodycams). Deși acest proiect este deja în faza de testare pe anumite rute, se cere acum implementarea lui la nivel național pentru a descuraja atacurile.

