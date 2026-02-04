B1 Inregistrari!
Declarație emoționantă de Ziua Mondială a Cancerului. Prințesa Kate: „Să știți că nu sunteți singuri” (VIDEO)

Ana Beatrice
04 feb. 2026, 23:45
Sursă Foto: Hepta.ro
De Ziua Mondială a Cancerului, Catherine, Prințesa de Wales a vorbit cu sinceritate despre provocările unei lupte oncologice. A spus că acest parcurs este marcat de frică, epuizare și multe momente de îndoială. Însă, dincolo de greutăți, se nasc și emoții neașteptate.

Ce a spus Prințesa Kate despre lupta cu cancerul

Într-un mesaj emoționant transmis printr-un videoclip publicat online, Prințesa de Wales a vorbit deschis despre impactul profund al cancerului. Ea a subliniat că boala nu schimbă doar viața pacienților, ci și pe cea a familiilor și a celor apropiați, notează The Times.

„De Ziua Mondială a Cancerului, gândurile mele sunt alături de toți cei care se confruntă cu un diagnostic de cancer, urmează un tratament sau își caută drumul prin recuperare. Cancerul atinge atât de multe vieți. Nu doar ale pacienților, ci și ale familiilor, prietenilor și îngrijitorilor care le sunt alături. Așa cum știe oricine a trecut prin această experiență, drumul nu este liniar. Sunt momente de teamă și epuizare. Dar există și momente de putere, bunătate și conexiune profundă. Astăzi este un memento al importanței îngrijirii, înțelegerii și speranței. Vă rog să știți că nu sunteți singuri”, a transmis Kate Middleton.

Cum a început lupta Prințesei de Wales cu boala

Lupta cu boala a început discret pentru Catherine, Prințesa de Wales. La 44 de ani, ea a aflat diagnosticul de cancer după o intervenție abdominală majoră, în ianuarie 2024. Abia câteva luni mai târziu, în martie, prințesa a ales să vorbească public despre această perioadă extrem de grea. Într-un videoclip, ea a mărturisit că totul a venit ca un „șoc uriaș”.

Testele efectuate după operație au confirmat prezența cancerului. Medicii i-au recomandat apoi să înceapă un tratament preventiv de chimioterapie, aflat atunci în faze incipiente.

Terapia a debutat la finalul lunii februarie 2024, la Royal Marsden Hospital, în sud-vestul Londrei. Prințesa a intrat discret pe o ușă laterală. A făcut acest lucru pentru a-și proteja intimitatea și pentru a evita atenția publică înainte de anunțul oficial.

