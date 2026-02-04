B1 Inregistrari!
Rusia trebuie să sacrifice 800.000 de soldați ca să ocupe estul Ucrainei. Zelenski anunță câți militari a pierdut Kievul pe front

Rusia trebuie să sacrifice 800.000 de soldați ca să ocupe estul Ucrainei. Zelenski anunță câți militari a pierdut Kievul pe front

Adrian Teampău
04 feb. 2026, 23:55
Rusia trebuie să sacrifice 800.000 de soldați ca să ocupe estul Ucrainei. Zelenski anunță câți militari a pierdut Kievul pe front
Foto: Hepta.ro / Zuma Press / Ukraine Presidency/Ukraine Presi
Cuprins
  1. Estimările lui Volodimir Zelenski
  2. Rusia și Ucraina se pregătesc petru noi negocieri
  3. Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru europeni

Volodimir Zelenski estimează că Rusia ar trebui să sacrifice viețile a 800.000 de soldați pentru a ocupa estul Ucrainei. În acest context, liderul de la Kiev a anunțat câți militari ucraineni au murit în război.

Estimările lui Volodimir Zelenski

Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldaţi, în lupte care s-ar întinde pe parcursul a încă doi ani, pentru a ocupa militar estul Ucrainei. Declarația a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski, într-un interziu de televiziune pentru France 2. El a explicat, astfel, de ce insistă Vladimir Putin ca Ucraina să cedeze această regiune la negocierile de pace.

„Pentru a cuceri estul Ucrainei i-ar costa încă 800.000 de cadavre. Le va trebui cel puţin doi ani, cu un avans foarte lent. În opinia mea, nu vor rezista atât de mult”, a declarat preşedintele ucrainean.

Războiul din Ucraina durează de aproape patru ani, timp în care milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate.  În acest context, Zelenski a dat asigurări că în acest conflict, considerat cel mai mare purtat pe continentul european după al doilea Război Mondial, armata sa a pierdut un număr de 55.000 de militari. E drept, a recunoscut oficialul ucrainean, un număr foarte mare de soldați sunt dați dispăruți.

„În Ucraina, oficial, pe câmpul de luptă, numărul militarilor ucişi, fie de carieră, fie mobilizaţi, este de 55.000. Şi există un număr mare de persoane pe care Ucraina le consideră dispărute”, a spus el.

Rusia și Ucraina se pregătesc petru noi negocieri

Declarațiile lui Volodimir Zelenski vin în contextul unei noi runde de negocieri, dintre cele două părți, care au loc la Abu Dhabi. La scurt timp după deschiderea discuțiilor, Kremlinul a insistat ca Ucraina să accepte cererile sale și să abandoneze regiunea Donețk. Această atitudine pune sub semnul îndoielii intențiile de pace ale lui Putin. Șansele să se ajungă la un acord sunt destul de mici, în ciuda presiunilor pe care le face Donald Trump.

Pe de altă parte, Zelenski a subliniat că rolul șefului de la Casa Albă în finalizarea acestor discuții este crucial. El a spus că dictatorul rus se teme doar de Trump.  Liderul de la Kiev a explicat că Statele Unite pot exercita presiuni asupra Rusiei prin economie, prin sancţiuni, prin armele pe care le-ar putea livra Ucraine.

„Preşedintele american vrea să pună capăt acestui război prin compromisuri. Am susţinut propunerile sale, dar nu poate exista niciun compromis în ceea ce priveşte problema propriei noastre suveranităţi”, a afirmat Zelenski.

Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru europeni

Şeful statului ucrainean a avertizat că Vladimir Putin nu se teme de europeni. Volodimir Zelenski a exprimat, însă, recunoştinţa Ucrainei faţă de liderii europeni care susțin Kievul în acest război. Mai multe state occidentale au furnizat echipamente, ajutor economic şi sprijin diplomatic.

„Pentru că europenii trăiesc într-o lume minunată şi sigură, pe care au construit-o ei înşişi în mod echitabil, prin economia, munca lor”, a remarcat el.

Pe de altă parte, a avertizat că această lume ar putea lua sfârșit dacă Ucraina va capitula în fața Rusiei. Este evident, a spus, că Rusia ar invada Europa dacă ar avea mână liberă.

„Este o lume complet diferită. În Europa, viaţa e cool, e plăcută (…), dar astăzi e foarte clar că, dacă Ucraina nu-l opreşte pe Putin, el va invada Europa”, a afirmat el.,

