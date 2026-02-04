B1 Inregistrari!
Condamnare în cazul atentatului împotriva lui Trump. Cât va sta după gratii suspectul de pe terenul de golf

Adrian Teampău
04 feb. 2026, 23:06
Condamnare în cazul atentatului împotriva lui Trump. Cât va sta după gratii suspectul de pe terenul de golf
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Judecătorii au decis condamnare pe viață
  2. Ce au stabilit anchetatorii despre Ryan Routh

Judecătorii s-au pronunțat în cazul tentativei de asasinat împotriva lui Donald Trump, din Florida. Suspectul prins cu o armă pe terenul de golf a primit condamnare pe viață.

Judecătorii au decis condamnare pe viață

Ryan Routh, bărbatul care a încercat să îl asasineze pe Donald Trump înainte de alegerile prezidenţiale din 2024 din SUA, pe un teren de golf, și-a aflat sentința. Judecătorii l-au făsit vinovat pentru tentativă asasinat și l-au condamnat la închisoare pe viaţă, informează Reuters. În vârstă de 59 de ani, Routh a fost găsit vinovat, de un juriu din Florida, la finalul procesului care s-a încheiat în luna septemhrie.

Potrivit acuzării, Ryan Routh, s-a ascuns într-un tufiş, pe un teren de golf aparținând lui Donald Trump, în West Palm Beach, pe 15 septembrie 2024. Bărbatul avea asupra sa un pistol-mitralieră cu care intenţiona să-l împuște pe miliardarul candidat. El a fost depistat de agenții Serviciului Secret care îl protejau pe Trump. Pe moment, Routh a reuşit să fugă, abandonând arma, dar a fost identificat și arestat ulterior.

Bărbatul a fost găsit vinovat și condamnat şi pentru trei capete de acuzare de posesie ilegală de armă de foc şi pentru obstrucţionarea unui agent federal în timpul arestării.

Ce au stabilit anchetatorii despre Ryan Routh

Condamnarea pronunțată de judecătorii americani vine după o investigație amănunțită. În timpul procesului, procurorii au dovedit că Routh a sosit în Florida cu aproximativ ca o lună înainte de incident. El s-a stabilit într-o parcare de camioane de unde a urmărit deplasările şi programul lui Trump. Pentru a-și ascunde identitatea, bărbatul și-a luat un nume fals și folosea şase telefoane mobile.

În ziua în care a plănuit atentatul, s-a ascuns în tufișul în care a fost descoperit și a așteptat aproximativ zece ore. Anchetatorii au găsit acolo, în afară de armă, două bagaje cu armuri din plăci metalice şi o cameră video îndreptată spre terenul de golf.

Condamnatul a respins toate acuzațiile spunând că este nevinovat. El și-a concediat avocații în timpul procesului și s-a apărat singur, deși nu are pregătire juridică. În pledoaria de deschidere, a vorbit inclusiv despre originea omului şi colonizarea Vestului american, însă a fost oprit de judecătoarea Aileen Cannon care i-a recomandat să nu ia în derâdere instanța.

Tentativa  de asasinat pusă la cale de Routh a fost cea de-a doua care l-a vizat pe Donald Trump în timpul campaniei electorale din 2024. Cu două luni înainte, un glonţ tras de un alt atacator l-a rănit uşor la ureche. Trump a transformat ameninţările cu moartea într-un subiect de campanie electorală.

