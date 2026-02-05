B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte

Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte

Flavia Codreanu
05 feb. 2026, 09:07
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Ploi extinse și ninsori la altitudini mari
  2. Vremea în regiuni
  3. Vremea în București
  4. Vremea la munte

Vremea continuă să se încălzească joi, 5 februarie, astfel că valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Totuși, meteorologii anunță precipitații pe arii extinse, vânt cu rafale de peste 100 km/h la munte și condiții de polei în anumite zone. Maximele zilei vor atinge pragul de 16 grade în vestul țării.

Ploi extinse și ninsori la altitudini mari

Astăzi, cerul va prezenta înnorări persistente, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Dacă în vest și nord-vest precipitațiile vor apărea pe arii restrânse, în restul țării va ploua pe suprafețe relativ mari. În zonele de deal din Muntenia, în Carpații de Curbură și în masivele estice ale Carpaților Meridionali, cantitățile de apă vor fi însemnate, ajungând pe alocuri la 20…25 l/mp. Izolat, se poate forma polei, iar dimineața și noaptea va apărea ceața.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Banat și Crișana, unde maximele vor oscila între 14 și 16 grade, în timp ce în extremitatea sudică a Olteniei vremea rămâne mai rece, cu valori de numai 1…2 grade.

Vremea în regiuni

În Banat și Crișana, primăvara pare să se fi instalat prematur, cu temperaturi neobișnuit de mari pentru această dată. Totuși, vântul va avea intensificări temporare, atingând viteze de 50…60 km/h.

În Moldova și Dobrogea, cerul va fi mai mult noros și va ploua, iar vântul va sufla cu viteze de 40…55 km/h. Temperaturile minime la nivelul întregii țări se vor încadra între -1 și 7 grade.

În Transilvania și Maramureș, vremea va fi plăcută din punct de vedere termic, dar precipitațiile nu vor lipsi, fiind mai ales sub formă de ploaie în zonele joase și mixte în zonele mai înalte.

Vremea în București

În Capitală, procesul de încălzire continuă, însă cerul va rămâne mai mult noros. Temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, o valoare ridicată pentru prima decadă a lunii februarie, în timp ce minima nopții va fi cuprinsă între 2 și 4 grade.

Vremea la munte

La munte, condițiile meteorologice sunt severe. La altitudini mari vor predomina ninsorile, în timp ce în restul masivelor vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla cu o putere deosebită, atingând la rafală 90…100 km/h în Munții Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. În aceste zone, ninsoarea va fi puternic viscolită, determinând o scădere drastică a vizibilității, potrivit meteo

Tags:
Citește și...
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Meteo
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Meteo
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Meteo
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
Meteo
Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
Meteo
Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
Vremea, 31 ianuarie: ger extrem și polei în mai multe regiuni ale țării
Meteo
Vremea, 31 ianuarie: ger extrem și polei în mai multe regiuni ale țării
România, lovită de un vortex polar. Se schimbă radical vremea! Ce anunță șefa ANM
Meteo
România, lovită de un vortex polar. Se schimbă radical vremea! Ce anunță șefa ANM
Vremea se răcește în toată țara: Ninsori la munte și precipitații mixte în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea se răcește în toată țara: Ninsori la munte și precipitații mixte în majoritatea regiunilor
Ultima oră
11:01 - Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
11:01 - Drama neștiută a Virginiei Rogin: Cum a ajuns actrița să-și crească fratele în clasa întâi, în timp ce mama ei era în spital
10:43 - Câți bani au primit Dilinca și Mădălin Șerban pentru participarea la Power Couple sezon 3: „E un final frumos!”
10:42 - Ciprian Ciucu, mesaj pentru șoferii și vatmanii STB „Nu vă scade nimeni salariile!”. Primarul general, în război cu șefii STB (VIDEO)
10:30 - De ce a renunțat Andreea Raicu la televiziune după 30 de ani: „Succesul era acolo, dar lipsea ceva esențial”
10:23 - Vânzările scad, românii sunt tot mai chibzuiți când merg la cumpărături. Datele INS
10:06 - Dezastru în Spania. Furtuna Leonardo a făcut ravagii. Care sunt provinciile cele mai afectate: „Este ireal!”
09:45 - Cartea de identitate electronică nu te scapă de amenda STB. Avertismentul Primăriei Capitalei
09:42 - Panică pe aeroport: Două avioane s-au ciocnit chiar înainte de decolare
09:36 - Prima reacție a lui Călin Georgescu după raportul Congresului SUA: „Cere măsură”. Ce a anunțat