Vremea continuă să se încălzească joi, 5 februarie, astfel că valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Totuși, meteorologii anunță precipitații pe arii extinse, vânt cu rafale de peste 100 km/h la munte și condiții de polei în anumite zone. Maximele zilei vor atinge pragul de 16 grade în vestul țării.

Ploi extinse și ninsori la altitudini mari

Astăzi, cerul va prezenta înnorări persistente, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Dacă în vest și nord-vest precipitațiile vor apărea pe arii restrânse, în restul țării va ploua pe suprafețe relativ mari. În zonele de deal din Muntenia, în Carpații de Curbură și în masivele estice ale Carpaților Meridionali, cantitățile de apă vor fi însemnate, ajungând pe alocuri la 20…25 l/mp. Izolat, se poate forma polei, iar dimineața și noaptea va apărea ceața.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Banat și Crișana, unde maximele vor oscila între 14 și 16 grade, în timp ce în extremitatea sudică a Olteniei vremea rămâne mai rece, cu valori de numai 1…2 grade.

Vremea în regiuni

În Banat și Crișana, primăvara pare să se fi instalat prematur, cu temperaturi neobișnuit de mari pentru această dată. Totuși, vântul va avea intensificări temporare, atingând viteze de 50…60 km/h.

În Moldova și Dobrogea, cerul va fi mai mult noros și va ploua, iar vântul va sufla cu viteze de 40…55 km/h. minime la nivelul întregii țări se vor încadra între -1 și 7 grade.

În Transilvania și Maramureș, vremea va fi plăcută din punct de vedere termic, dar precipitațiile nu vor lipsi, fiind mai ales sub formă de ploaie în zonele joase și mixte în zonele mai înalte.

Vremea în București

În Capitală, procesul de încălzire continuă, însă cerul va rămâne mai mult noros. Temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, o valoare ridicată pentru prima decadă a lunii februarie, în timp ce minima nopții va fi cuprinsă între 2 și 4 grade.

Vremea la munte

La munte, condițiile meteorologice sunt severe. La altitudini mari vor predomina ninsorile, în timp ce în restul masivelor vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla cu o putere deosebită, atingând la rafală 90…100 km/h în Munții Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. În aceste zone, ninsoarea va fi puternic viscolită, determinând o scădere drastică a vizibilității, potrivit