Verdict final pentru atacatorul lui Donald Trump: Decizia luată de judecători după tentativa de asasinat

Verdict final pentru atacatorul lui Donald Trump: Decizia luată de judecători după tentativa de asasinat

05 feb. 2026, 07:35
Verdict final pentru atacatorul lui Donald Trump: Decizia luată de judecători după tentativa de asasinat
Cuprins
  1. Cum a planificat  Ryan Routh asasinarea președintelui Trump
  2. Ce gest surprinzător a făcut acesta la sfârșitul procesului

Ryan Routh, bărbatul de 59 de ani care a încercat să îl asasineze pe Donald Trump pe un teren de golf din Florida, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață. Sentința vine după ce un juriu l-a găsit vinovat de cinci capete de acuzare, inclusiv tentativă de asasinare a unui candidat la președinție. Judecătoarea a aplicat pedeapsa maximă, explicând faptul că populația trebuie protejată de viitoarele posibile atacuri ale acestuia.

Cum a planificat  Ryan Routh asasinarea președintelui Trump

Procurorii au arătat în timpul procesului că Routh a lucrat luni de zile la planul său. Aceștia au subliniat că bărbatul era pregătit să elimine pe oricine i-ar fi stat în cale pentru a-și atinge scopul. Mai mult, anchetatorii au scos la iveală că Routh nu a manifestat nicio urmă de regret sau remușcare după arestarea sa.

Potrivit digi24, incidentul a avut loc în septembrie 2024, cu doar două luni înainte de alegerile prezidențiale. Agenții Secret Service l-au observat pe Routh înarmat în apropierea terenului unde juca Trump și au intervenit rapid pentru a-l prinde. Deși acesta s-a apărat singur în instanță și a susținut că nu a vrut să rănească pe nimeni, probele digitale și o carte publicată de el indicau un dispreț profund față de Donald Trump.

Ce gest surprinzător a făcut acesta la sfârșitul procesului

Sentința de condamnare pe viață a fost marcată de un moment tensionat chiar în sala de judecată. La finalul procesului, Ryan Routh a încercat să se înjunghie cu un pix, însă a fost imobilizat imediat de gardieni. Acest gest a venit după ce bărbatul pledase nevinovat, în ciuda dovezilor clare

Tentativa de asasinat din Florida nu a fost singurul moment critic pentru Donald Trump în 2024. Cu doar două luni înainte, în iulie, acesta a supraviețuit unui alt atac armat în timpul unui miting în Pennsylvania. În acel caz, atacatorul a reușit să tragă mai multe focuri de armă înainte de a fi eliminat. Aceste evenimente succesive au influențat acum decizia definitivă a justiției în cazul lui Ryan Routh.

