După controversa legată de medalia de bronz obținută în proba de sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Ana Bărbosu se confruntă cu o nouă situație delicată. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, gimnasta ar fi omis să răspundă mai multor solicitări venite din partea Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), fapt care ar putea atrage o suspendare de minimum un an din competiții.

De ce riscă Ana Bărbosu o suspendare din activitate

Românca a ales să își continue parcursul sportiv și academic în Statele Unite, după ce a acceptat o ofertă din partea Universității Stanford și a participat la mai multe competiții pe teritoriul american. Potrivit unor surse, în această perioadă, sportiva nu ar fi răspuns apelurilor ofițerilor antidoping din România, ceea ce ar putea fi interpretat drept evitarea controalelor, fapt sancționabil conform regulamentelor internaționale.

Ce au transmis sursele oficiale despre situația Anei Bărbosu

Subiectul a fost adus în atenția publicului de televiziunea publică.

”Șoc în gimnastica românească, după ce decizia TAS prin care primise medalia olimpică a fost anulată. Ana Maria Bărbosu riscă suspendarea din activitate, deoarece nu le-a răspuns la telefon ofițerilor antidoping din România”, au anunțat cei de la TVR Sport.

Cum a reacționat conducerea COSR

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a evitat să ofere detalii suplimentare, precizând că există încă verificări în desfășurare.

”Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații; la fel, când vom avea ceva sigur, atunci vom putea vorbi. Până atunci, normal că există speculații, normal că există zvonuri, fiecare are câte un crâmpei de informație și încearcă să le pună cap la cap. Rugămintea mea este să lăsăm lucrurile să fie clare și doar atunci să discutăm despre ele”, a spus Mihai Covaliu în cadrul unui eveniment, potrivit .

Cum a ajuns Ana Bărbosu să piardă, temporar, medalia de bronz de la JO Paris 2024

Problemele gimnastei nu se opresc aici. Ana Bărbosu a fost implicată într-un adevărat maraton juridic, după ce medalia de bronz de la sol a fost contestată. Tribunalul Federal Elvețian a decis retrimiterea cazului spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, după ce, inițial, TAS îi acordase medalia sportivei din România, în urma unei contestații formulate de Federația Română de Gimnastică.

Ce mesaj a transmis Ana Bărbosu după scandalul olimpic?

Sportiva a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a făcut apel la fair-play și solidaritate între sportive:

„Sabrina, Jordan, gândurile mele sunt alături de voi. Știu ce simțiți, pentru că am trecut prin același lucru. Sunt sigură că veți reveni mai puternice. Sper din suflet ca la următoarele să fim toate trei pe același podium. Acesta este visul meu adevărat. Această situație nu ar fi existat dacă regulamentele ar fi fost respectate. Noi, sportivele, nu suntem de vină, iar ura îndreptată spre noi este dureroasă”, a scris Ana Bărbosu, într-o postare pe contul personal de Instagram.

Care a fost, de fapt, miza contestațiilor de la proba de sol

Sportiva americană Jordan Chiles primise inițial nota 13.666 în finala de la sol, însă, după o contestație depusă de antrenoarea sa, punctajul a fost majorat la 13.766, urcând-o pe podium. Federația Română de Gimnastică și Ana Bărbosu au reclamat faptul că solicitarea ar fi fost depusă după termenul-limită. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a admis contestația românilor și a recomandat revenirea la nota inițială.

Ulterior, americanii au făcut apel, iar Tribunalul Federal Elvețian a respins recursurile formulate de Jordan Chiles și Sabrina Maneca Voinea, admițând parțial cererea de revizuire a sportivei din SUA și trimițând cauza spre rejudecare la TAS.

Ce urmează pentru Ana Bărbosu

Până la o decizie clară din partea autorităților antidoping și a forurilor sportive internaționale, situația Anei Bărbosu rămâne incertă. Cazul său este atent urmărit de opinia publică și de comunitatea sportivă internațională, în contextul în care regulamentele privind localizarea sportivilor și controalele antidoping sunt extrem de stricte.