Cartea de identitate electronică nu te scapă de amenda STB. Avertismentul Primăriei Capitalei

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 09:45
Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti / Facebook

Primăria Municipiul București (PMB) a ținut să transmită că deținătorii noilor cărți de identitate electronice pot primi amendă dacă circulă fără bilet cu transportul public. Asta după ce informația vehiculată inițial a fost că aceștia nu pot fi sancționați deoarece controlorii nu au încă aparatura necesară pentru a le citi.

PMB: Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria!

PMB a transmis că persoanele care au cărți de identitate electronice vor fi de asemenea amendate dacă circulă fără bilet, căci controlorii STB și polițiștii locali pot verifica rapid în sistem CNP-ul.

Primăria a ținut să amintească faptul că suprataxa pe loc pentru neplata călătoriei e 80 de lei și amenda între 300 și 500 de lei.

„‼️ Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau #amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice.

Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât.

Au fost și azi împreună, în autobuze, troleibuze și tramvaie. Controlorii fac adesea echipă cu polițiștii locali, dar le solicită sprijinul și punctual, în acele situații mai „delicate”, în care călătorii prinși fără bilet devin recalcitranți și refuză să se legitimeze.

Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc. Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o #amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal.

Prețul unui bilet este, însă, doar 3 lei.

Construim, prin schimbări mici, un oraș civilizat și sigur!”, a transmis Primăria Generală.

