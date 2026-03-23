Donald Trump anunță negocieri „productive” cu Iranul. Pentru cât timp suspendă SUA atacurile asupra infrastructurii energetice

Ana Maria
23 mart. 2026, 13:49
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce măsură a luat SUA după discuțiile cu Iranul
  2. Negocieri între Statele Unite și Iran. Ce urmează
  3. Ce impact poate avea această decizie asupra conflictului

Donald Trump anunță negocieri „productive” cu Iranul. SUA suspendă temporar atacurile asupra infrastructurii energetice Președintele american Donald Trump a anunțat că au avut loc discuții „foarte bune și productive” între Statele Unite și Iran. Trump a sugerat posibilitatea unei detensionări a conflictului din Orientul Mijlociu.

Declarația vine într-un moment tensionat, iar liderul de la Washington lasă să se înțeleagă că există șanse reale pentru o soluție diplomatică.

Ce măsură a luat SUA după discuțiile cu Iranul

În urma acestor negocieri, Donald Trump a precizat că a decis suspendarea temporară a acțiunilor militare care vizau infrastructura energetică iraniană.

Sunt încântat să raportez că Statele Unite ale Americii și Iranul au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive privind o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu. Pe baza caracterului și tonului acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul acestei săptămâni, am instruit Departamentul de Război să amâne, pentru o perioadă de cinci zile, orice și toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și infrastructii energetice iraniene, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Negocieri între Statele Unite și Iran. Ce urmează

Potrivit liderului american, discuțiile vor continua în zilele următoare, iar evoluția acestora va fi decisivă pentru menținerea pauzei în acțiunile militare.

Decizia de suspendare a atacurilor este condiționată de rezultatul negocierilor, ceea ce indică faptul că situația rămâne fragilă.

Ce impact poate avea această decizie asupra conflictului

Anunțul făcut de Donald Trump ar putea reprezenta un prim pas către o detensionare a situației din Orientul Mijlociu, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii energetice ar fi fost extrem de sensibile.

Rămâne de văzut dacă negocierile vor duce la un acord concret sau dacă tensiunile vor escalada din nou după expirarea perioadei de cinci zile.

15:26 - China a surclasat Japonia la vânzările de autovehicule. Producătorii auto chinezi vând cel mai mult lanivel mondial
15:19 - Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
15:02 - SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
14:59 - Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
14:55 - Caz șocant în Italia. Un român a ajuns la spital după ce și-a bătut un cui în frunte
14:52 - Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
14:30 - Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
14:28 - Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
14:25 - Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
14:11 - Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz