Donald Trump anunță negocieri „productive” cu Iranul. SUA suspendă temporar atacurile asupra infrastructurii energetice Președintele american Donald Trump a anunțat că au avut loc discuții „foarte bune și productive” între Statele Unite și Iran. Trump a sugerat posibilitatea unei detensionări a conflictului din Orientul Mijlociu.

Declarația vine într-un moment tensionat, iar liderul de la lasă să se înțeleagă că există șanse reale pentru o soluție diplomatică.

Ce măsură a luat SUA după discuțiile cu Iranul

În urma acestor negocieri, Donald Trump a precizat că a decis suspendarea temporară a acțiunilor militare care vizau infrastructura energetică iraniană.

„Sunt încântat să raportez că Statele Unite ale Americii și Iranul au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive privind o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu. Pe baza caracterului și tonului acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul acestei săptămâni, am instruit Departamentul de Război să amâne, pentru o perioadă de cinci zile, orice și toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și infrastructii energetice iraniene, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs”, a scris Donald Trump, pe .

Negocieri între Statele Unite și Iran. Ce urmează

Potrivit liderului american, discuțiile vor continua în zilele următoare, iar evoluția acestora va fi decisivă pentru menținerea pauzei în acțiunile militare.

Decizia de suspendare a atacurilor este condiționată de rezultatul negocierilor, ceea ce indică faptul că situația rămâne fragilă.

Ce impact poate avea această decizie asupra conflictului

Anunțul făcut de Donald Trump ar putea reprezenta un prim pas către o detensionare a situației din Orientul Mijlociu, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii energetice ar fi fost extrem de sensibile.

Rămâne de văzut dacă negocierile vor duce la un acord concret sau dacă tensiunile vor escalada din nou după expirarea perioadei de cinci zile.