Un cal de curse a fost servit drept de vită într-o cantină gratuită pentru cei nevoiași din Mersin, Turcia. Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat care lua masa la cantina socială a mușcat din porția de kavurma și a fost la un pas să înghită un microcip.

Cum a fost posibil ca acest cal de curse să ajungă în farfuriile oamenilor

Smart Latch a avut o carieră de succes, cu trei victorii în 13 curse și premii în valoare de aproximativ 23.000 de euro. În 2025, o fractură i-a pus capăt activității sportive, iar fosta proprietară, Suat Topcu, a intenționat inițial să o folosească pentru reproducere. După ce s-a dovedit că animalul este infertil, s-a luat decizia ca iapa să fie donată unui club de echitație din Osmaniye, unde copiii ar fi urmat să învețe să călărească pe ea.

Cum a ajuns animalul într-un la un abator de carne ilegal

Deși trebuia să ajungă la clubul de copii, iapa nu a mai apucat să fie salvată. Potrivit informațiilor din presă, transportatorul a decis să facă bani de pe urma animalului și l-a dus la un abator ilegal. Acolo, carnea a fost procesată și vândută sub etichetă falsă de carne de vită către cantina socială. În Turcia, deși uciderea cailor nu este interzisă oficial, consumul cărnii acestora este considerat un tabu, motiv pentru care incidentul a stârnit o indignare în rândul populației.

S-a deschis o anchetă în urma acestui caz tulburător

Imaginile cu animalul și microcipul găsit în mâncare au fost distribuite pe Instagram. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili exact cum a fost posibil ca acest cal de curse să ajungă în mâncarea pregătită pentru săraci și cine este responsabil pentru abatorul ilegal. Oficialii vor să afle de ce nu au existat controale sanitare care să depisteze că în loc de vită, oamenilor li se oferea carnea unui animal purtător de microcip, scrie .

