Inspectorii sanitar-veterinari din Buzău au retras de la vânzare peste 50 de kilograme de carne tocată de pui. Produsul era suspect de contaminare cu Salmonella. Măsura a fost luată în urma unor controale desfășurate în mai multe unități din județ.

În cadrul acelorași verificări, autoritățile au retras de la comercializare și aproximativ 14 kilograme de congelat, potrivit Agerpres.

Ce nereguli au găsit inspectorii în unitățile alimentare

Peste 360 de operatori economici din județul Buzău au fost verificați de inspectorii sanitar-veterinari în cursul lunii februarie. Controalele au vizat întregul lanț alimentar, de la producție și depozitare până la comercializare.

În cadrul acțiunilor, inspectorii au analizat modul în care sunt respectate normele de igienă și trasabilitatea produselor. De asemenea, au verificat corectitudinea etichetării alimentelor și profilul de risc al operatorilor din domeniul alimentar.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe privind întreţinerea spaţiilor, deficienţe de depozitare, etichetare neconformă, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate nouă amenzi contravenţionale în valoare totală de 54.800 lei şi 31 avertismente”, a transmis .

Care sunt măsurile dispuse în urma controalelor

În cadrul verificărilor desfășurate, inspectorii sanitar-veterinari au prelevat aproximativ 190 de probe din produse alimentare de origine animală. Acestea au fost analizate pentru a stabili dacă respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor.

Potrivit DSVSA Buzău, instituția a intervenit și pentru gestionarea unor alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje. În urma acestor notificări, autoritățile au dispus retragerea de la comercializare a 53 de kilograme de carne tocată de pui. Produsul era posibil contaminat cu spp.

În aceeași perioadă, au fost soluționate și patru notificări de neconformități transmise prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă. Ca urmare, inspectorii au retras de pe piață 24 de bucăți de file de cod congelat, fiecare de 600 de grame, după ce s-a constatat o neconformitate privind raportul apă/proteină.

Reprezentanții DSVSA Buzău au anunțat că acțiunile de control vor fi intensificate în perioada următoare. Măsura vine în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, când consumul de produse alimentare crește considerabil.