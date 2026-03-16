Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 10:06
Cuprins
  1. Ce nereguli au găsit inspectorii în unitățile alimentare
  2. Care sunt măsurile dispuse în urma controalelor

Inspectorii sanitar-veterinari din Buzău au retras de la vânzare peste 50 de kilograme de carne tocată de pui. Produsul era suspect de contaminare cu Salmonella. Măsura a fost luată în urma unor controale desfășurate în mai multe unități din județ.

În cadrul acelorași verificări, autoritățile au retras de la comercializare și aproximativ 14 kilograme de file de cod congelat, potrivit Agerpres.

Ce nereguli au găsit inspectorii în unitățile alimentare

Peste 360 de operatori economici din județul Buzău au fost verificați de inspectorii sanitar-veterinari în cursul lunii februarie. Controalele au vizat întregul lanț alimentar, de la producție și depozitare până la comercializare.

În cadrul acțiunilor, inspectorii au analizat modul în care sunt respectate normele de igienă și trasabilitatea produselor. De asemenea, au verificat corectitudinea etichetării alimentelor și profilul de risc al operatorilor din domeniul alimentar.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe privind întreţinerea spaţiilor, deficienţe de depozitare, etichetare neconformă, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate nouă amenzi contravenţionale în valoare totală de 54.800 lei şi 31 avertismente”, a transmis DSVSA Buzău.

Care sunt măsurile dispuse în urma controalelor

În cadrul verificărilor desfășurate, inspectorii sanitar-veterinari au prelevat aproximativ 190 de probe din produse alimentare de origine animală. Acestea au fost analizate pentru a stabili dacă respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor.

Potrivit DSVSA Buzău, instituția a intervenit și pentru gestionarea unor alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje. În urma acestor notificări, autoritățile au dispus retragerea de la comercializare a 53 de kilograme de carne tocată de pui. Produsul era posibil contaminat cu Salmonella spp.

În aceeași perioadă, au fost soluționate și patru notificări de neconformități transmise prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă. Ca urmare, inspectorii au retras de pe piață 24 de bucăți de file de cod congelat, fiecare de 600 de grame, după ce s-a constatat o neconformitate privind raportul apă/proteină.

Reprezentanții DSVSA Buzău au anunțat că acțiunile de control vor fi intensificate în perioada următoare. Măsura vine în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, când consumul de produse alimentare crește considerabil.

Citește și...
Restricții pe Valea Oltului: lucrări pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Veștem timp de trei luni
Știri Locale
Restricții pe Valea Oltului: lucrări pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Veștem timp de trei luni
De ce Judecătoria Iași a refuzat să aprobe o căsătorie: „Iubirea nu este suficientă”
Știri Locale
De ce Judecătoria Iași a refuzat să aprobe o căsătorie: „Iubirea nu este suficientă”
Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă
Știri Locale
Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Știri Locale
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
Știri Locale
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
„Criminalul perfect”. O pensionară de 70 de ani a fost operată cu succes pentru o tumoră malignă la uter și ovar
Știri Locale
„Criminalul perfect”. O pensionară de 70 de ani a fost operată cu succes pentru o tumoră malignă la uter și ovar
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Știri Locale
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Nababul banilor publici: afaceristul abonat la contracte cu statul a cumpărat zeci de proprietăți. Drumul de la tarife umflate și achiziții directe până la profituri uriașe (GALERIE FOTO)
Știri Locale
Nababul banilor publici: afaceristul abonat la contracte cu statul a cumpărat zeci de proprietăți. Drumul de la tarife umflate și achiziții directe până la profituri uriașe (GALERIE FOTO)
Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal
Știri Locale
Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal
Tentativă de jaf la o bancă din Iași. Ce pedeapsă a primit bărbatul care a amenințat cu un pistol de jucărie
Știri Locale
Tentativă de jaf la o bancă din Iași. Ce pedeapsă a primit bărbatul care a amenințat cu un pistol de jucărie
