Calvarul pasagerilor unui tren blocat în soare, la peste 40 de grade, în Paris. Cum au procedat călătorii: „Au fost neplăceri”

Aproximativ 600 de călători au fost blocați într-un tren Thalys timp de patru ore, marți seara. În program: lipsă de apă, căldură intensă și sticlă spartă, relatează

Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat , au recurs la mijloace extreme pentru a face față caniculei.

Presa locală relatează că peste 600 de pasageri se aflau, marți, în trenul Thalys, tras pe o linie în capitala franceză și cu aerul condiționat oprit.

Potrivit Thalys, motivele acestei eșecuri nu au fost încă determinate cu precizie, dar compania poate spune că este „o problemă hardware legată de căldură”. Temperaturile au depășit 40 de grade, marți, în Île-de-France. „În ciuda mai multor încercări, continuă un reprezentant al Thalys, trenul nu a putut pleca”.

Locomotiva sa oprit sub un tunel chiar înainte de gara Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). „Aveam aer condiționat, soarele nu bătea în tren. Am fost cool, a fost bine ”, povestește Théo.

