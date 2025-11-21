Fatima Bosch, Miss Mexic, și-a luat revanșa după ce un prezentator al consursului Miss Univers 2025 a numit-o proastă. Fatima a câștigat concursul internațional de frumusețe, vineri, în Thailanda, relatează AFP.

Câte țări au participat la Miss Univers 2025

Peste 120 de țări din întreaga lume, fiecare reprezentată de câte o candidată, au luat parte la concursul internațional de frumusețe Miss Univers. Competiția s-a ținut în Thailanda, iar marea câștigătoare a fost anunțtată vineri.

După reprezentanta Mexicului, pe următoarele locuri s-au clasat candidatele din , Venezuela, Filipine și Coasta de Fildeș.

De ce ar fi jignit-o prezentatorul pe Miss Mexic

La începutul lunii noiembrie, Fatima Bosch, Miss Mexic, și Nawat Itsaragrisil, directorul Thailanda, au fost protagoniștii uniui scandal. Bărbatul ar fi jignit-o pe model, făcând-o „proastă”, pentru că aceasta nu ar fi postat pe conturile sale de socializare un material video promoțional despre Thailanda, țara gazdă a concursului. Interacțiunea celor doi a fost transmisă în direct, stârnind indignare în rândul mexicanilor.

La auzul jignirii, Fatima Bosch, în vârstă de 25 de ani, a părăsit sala, urmată de câteva dintre colegele ei.

„Ceea ce a făcut directorul vostru a fost lipsit de respect: m-a făcut proastă. Lumea trebuie să fie martoră la acest lucru, pentru că suntem femei independente, iar acest spațiu ne permite să ne facem vocile auzite”, a declarat indignată Fatima Bosch jurnaliștilor prezenți.

Chiar și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a avut o reacție după incidentul de la concursul de frumusețe, apreciind reacția diplomată a Fatimei Bosch. „Un exemplu despre modul în care noi, ca femei, trebuie să ne exprimăm în fața agresiunilor”, a transmis președinta.

Prezentatorul și-a cerut ulterior scuze.

Miss Univers 2025, o ediție plină de surprize

Incidentul în care a fost implicată Miss Mexic nu a fost singurul care a marcat ediția de anul acesta a concursului de frumusețe. Doi membri ai juriului au demisionat în cursul acestei săptămâni, iar mai multe concurente sunt vizate de o anchetă a poliției, după ce ar fi apărut în videoclipuri, în hotelul în care erau cazate, cu perne inscripționate cu numele unui cazinou online. Thailanda are un set de reguli stricte când vine vorba de jocurile de noroc.

De asemenea, mai multe concurente au căzut în timpul defilărilor. Miss Marea Britanie, Danielle Latimer, a căzut pe scenă când defila în costumul popular, iar Miss Jamaica, Gabrielle Henry, în timpul defilării în rochii de seară. Aceasta din urmă a fost spitalizată.