B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator

Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator

B1.ro
21 nov. 2025, 11:53
Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Câte țări au participat la Miss Univers 2025
  2. De ce ar fi jignit-o prezentatorul pe Miss Mexic
  3. Miss Univers 2025, o ediție plină de surprize

Fatima Bosch, Miss Mexic, și-a luat revanșa după ce un prezentator al consursului Miss Univers 2025 a numit-o proastă. Fatima a câștigat concursul internațional de frumusețe, vineri, în Thailanda, relatează AFP.

Câte țări au participat la Miss Univers 2025

Peste 120 de țări din întreaga lume, fiecare reprezentată de câte o candidată, au luat parte la concursul internațional de frumusețe Miss Univers. Competiția s-a ținut în Thailanda, iar marea câștigătoare a fost anunțtată vineri.

După reprezentanta Mexicului, pe următoarele locuri s-au clasat candidatele din Thailanda, Venezuela, Filipine și Coasta de Fildeș.

De ce ar fi jignit-o prezentatorul pe Miss Mexic

La începutul lunii noiembrie, Fatima Bosch, Miss Mexic, și Nawat Itsaragrisil, directorul Miss Univers Thailanda, au fost protagoniștii uniui scandal. Bărbatul ar fi jignit-o pe model, făcând-o „proastă”, pentru că aceasta nu ar fi postat pe conturile sale de socializare un material video promoțional despre Thailanda, țara gazdă a concursului. Interacțiunea celor doi a fost transmisă în direct, stârnind indignare în rândul mexicanilor.

La auzul jignirii, Fatima Bosch, în vârstă de 25 de ani, a părăsit sala, urmată de câteva dintre colegele ei.

„Ceea ce a făcut directorul vostru a fost lipsit de respect: m-a făcut proastă. Lumea trebuie să fie martoră la acest lucru, pentru că suntem femei independente, iar acest spațiu ne permite să ne facem vocile auzite”, a declarat indignată Fatima Bosch jurnaliștilor prezenți.

Chiar și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a avut o reacție după incidentul de la concursul de frumusețe, apreciind reacția diplomată a Fatimei Bosch. „Un exemplu despre modul în care noi, ca femei, trebuie să ne exprimăm în fața agresiunilor”, a transmis președinta.

Prezentatorul și-a cerut ulterior scuze.

Miss Univers 2025, o ediție plină de surprize

Incidentul în care a fost implicată Miss Mexic nu a fost singurul care a marcat ediția de anul acesta a concursului de frumusețe. Doi membri ai juriului au demisionat în cursul acestei săptămâni, iar mai multe concurente sunt vizate de o anchetă a poliției, după ce ar fi apărut în videoclipuri, în hotelul în care erau cazate, cu perne inscripționate cu numele unui cazinou online. Thailanda are un set de reguli stricte când vine vorba de jocurile de noroc.

De asemenea, mai multe concurente au căzut în timpul defilărilor. Miss Marea Britanie, Danielle Latimer, a căzut pe scenă când defila în costumul popular, iar Miss Jamaica, Gabrielle Henry, în timpul defilării în rochii de seară. Aceasta din urmă a fost spitalizată.

Tags:
Citește și...
Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
Externe
Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
Externe
Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
Laureata Premiului Nobel pentru Pace riscă să fie considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a-și primi distincția. Ce acuzații i se aduc Maríei Corina Machado
Externe
Laureata Premiului Nobel pentru Pace riscă să fie considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a-și primi distincția. Ce acuzații i se aduc Maríei Corina Machado
Europol avertizează: Infractorii recrutează copii pentru crime și spionaj prin intermediul jocurilor video. Cum reușesc să îi ademenească
Externe
Europol avertizează: Infractorii recrutează copii pentru crime și spionaj prin intermediul jocurilor video. Cum reușesc să îi ademenească
Cadoul cu care Donald Trump l-a așteptat pe Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Același dar a fost primit și de Elon Musk și Beniamin Netanyahu
Externe
Cadoul cu care Donald Trump l-a așteptat pe Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Același dar a fost primit și de Elon Musk și Beniamin Netanyahu
Război în Ucraina. Armata rusă revendică ocuparea orașului Kupiansk
Externe
Război în Ucraina. Armata rusă revendică ocuparea orașului Kupiansk
Guvernul britanic schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor afecta noile condiții străinii aflați legal în țară
Externe
Guvernul britanic schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor afecta noile condiții străinii aflați legal în țară
Donald Trump invocă pedeapsa cu moartea după ce un grup democrat a îndemnat militarii să nu răspundă ordinelor administrației prezidențiale
Externe
Donald Trump invocă pedeapsa cu moartea după ce un grup democrat a îndemnat militarii să nu răspundă ordinelor administrației prezidențiale
MBDA câștigă concursul Frontex cu sistemul Sky Warden. Cel mai eficient sistem de protecție a frontierelor UE împotriva dronelor ilegale
Externe
MBDA câștigă concursul Frontex cu sistemul Sky Warden. Cel mai eficient sistem de protecție a frontierelor UE împotriva dronelor ilegale
Capitala Franței, în întuneric pentru câteva ore. Pană masivă de curent în Paris
Externe
Capitala Franței, în întuneric pentru câteva ore. Pană masivă de curent în Paris
Ultima oră
13:00 - Nicușor Dan amână iar prezentarea raportului pe anularea alegerilor. Se așteaptă dezvăluirile lui Potra? (VIDEO)
12:57 - Cum explică Nicușor Dan demiterea lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele” (VIDEO)
12:33 - Prima reacție a lui Nicușor Dan, după scandalul cu privire la banii dați de AUR către Realitatea Plus în campaniile electorale: „Aici trebuie să avem o discuție” (VIDEO)
12:29 - David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”
12:09 - Vor exista tăieri salariale în Educație? Ministrul îi liniștește pe profesori. Ce anunț a făcut de Daniel David: „Sunt două linii roșii” (VIDEO)
Catalin Drula
11:53 - ANALIZĂ: Dubla măsură a lui Nicușor Dan. Ludovic Orban dat afară, penalul Vlad Voiculescu, păstrat. Ambii au făcut același lucru.
11:19 - Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București. Rămâne în arest ori se dispune altă măsură mai ușoară? Ce va decide instanța (FOTO)
11:12 - Gigi Becali a fugit din spital la câteva ore după ce a fost operat. Cum se simte latifundiarul din Pipera
10:50 - IT-ul Curții de Apel București, blocat din cauza dosarului Călin Georgescu-Horațiu Potra. S-au strâns sute de GB de probe pentru „lovitura de stat”. Ce reclamă avocații inculpaților
10:48 - Câți bucureșteni mai au încredere în Nicușor Dan. Sorin Grindeanu și Anca Alexandrescu sunt ultimii în top