România se confruntă cu un val de ger. În unele zone, oamenii s-au bucurat deja de prima zăpadă. În timp ce pentru unii e un semn bun, alții nu știu cum să fugă mai repede din calea frigului. Românii visează la locații exotice, unde temperaturile crescute să le permită să stea la plajă și să se scalde în ape turcoaz. Ambițioși din fire, mulți și-au transformat dorința în realitate.

Cu cât a crescut numărul vacanțelor în locații exotice

Numărul românilor care își vor petrece vacanța de iarnă în destinații exotice, calde, a crescut cu 20% comparativ cu anul precedent. Creșterea vine în contextul în care prețul mediu al unui bilet de avion către o astfel de destinație a crescut cu 5% față de 2024. În prezent, un pasager trebuie să cheltuie până la 454 de euro pentru zboruri.

Ce locații exotice preferă românii pentru vacanțele de iarnă

În topul preferințelor românilor se găsesc, în principal, destinații din Asia. În ajutorul călătorilor vin și agențiile de turism, care oferă pachete care includ , cazare și masă.

„Anul acesta avem solicitări pentru Thailanda, Bali, Republica Dominicană. Pentru Thailanda, avem prețuri începând de la 1400, 1300 de euro de persoană. Dacă alegem perioada sărbătorilor Crăciun-Revelion prețurile sunt puțin mai mari, undeva la 2.000 de euro de persoană”, a declarat Cosmina Vultur, managerul unei agenții de , pentru Știrile ProTV.

Cea mai mare creștere a numărului de bilete de avion vândute s-a înregistrat pentru Shanghai, China. S-au cumpărat cu 254% mai multe bilete anul acesta față de 2024, arată datele unei platforme de zboruri. În topul destinațiilor care au devenit populare printre români se numără Manila, din Filipine, și Singapore.

„Oamenii nu se tem să călătorească acolo. Ei știu că, odată ajunși, aceste țări sunt destul de sigure, accesibile, iar cultura este uimitoare, ceea ce sporește atractivitatea”, a explicat Daniela Chovancova, reprezentantul unei platforme de rezervări.

Datele arată că durata medie a sejururilor este de 13 zile. Rezervările pentru zborurile către destinațiile calde se fac, de regulă, cu o lună și jumătate înaintea plecării.