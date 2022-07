Capcana în care cad tot mai des românii care îşi rezervă o vacanţă în Grecia. „Evident, ne vrem banii înapoi”

Mai mulți turiștii români, care aleg ca destinație de vacanță Grecia, au ajuns să se plângă tot mai mult pe rețelele de socializare de neseriozitatea de care dau dovadă unele hoteluri şi vile din această țară. De exemplu, o turistă a povestit că a achitat în avans o parte din suma pentru două camere, însă a apărut o problemă la care nici nu s-ar fi gândit.

Femeia a semnalat pe grupul de Facebook Forum Thassos problema pe care a întâmpinat-o după ce a achitat în avans pentru a rezerva două camere la o vilă din Grecia, însă aceasta a fost anunțată la scurt că rezervarea a fost anulată.

Capcana în care românii cad tot mai des în vacanța din Grecia

După ce a fost anunțată că rezervarea a fost anulată, femeia încearcă acum să-şi recupereze banii şi reclamă neseriozitatea hotelierului. Se pare că hotelul ar fi rezervat aceleaşi camere în aceeași perioadă de timp către

În mesajul transmis pe rețelele de socializare de către femeia în cauză se arată că „Bună de dimineaţă. Aş dori să vă întreb dacă aveţi cunoştinţă de Villa Kalliroi din Scala Sotiros. Am făcut o rezervare pe booking, am plătit mai bine de jumătate din preţul de cazare pentru două familii cu trei pitici. Aseară ne-a fost anulată rezervarea pe motiv de neînţelegeri între proprietar şi cei de la booking. Se pare ca proprietarul a rezervat pentru mai multe persoane în aceleaşi perioade ajungându-se astfel la suprapuneri peste suprapuneri.

Am luat legătura cu cei de la booking şi se încearcă demersuri pentru restituire. Evident, ne vrem banii înapoi, dar sunt curioasă dacă exista cineva pe grup care a mai întâmpinat astfel de probleme cu acestă unitate de cazare. Mulţumesc”, a scris femeia.

Ce spun românii despre experiența în vacanța din Grecia

Unii turiști se plâng inclusiv de faptul că au plătit pentru camere care erau deja ocupate sau pur şi simplu au primit alte camere odată ce au ajuns la locație, chiar dacă inițial ei au achitat pentru altceva, relatează

„Bună ziua! Am rezervat în urmă cu o lună prin agenţia Tez, două camere în Rhodos, hotel Akti Imperial şi la recepţie ni s-au dat camere net inferioare, nu cele plătite! Economy room în loc de standard room şi a doua cu Sea view şi ni s-a repartizat lateral sea view! Am dus lungi negocieri, dau dintr-un colţ în altul (că nu mai sunt camere, că ne oferă spa gratuit etc). Grecii observ clar că nu mai sunt serioşi! ?”, se arată într-un mesaj scris de turistă.