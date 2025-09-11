Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei

Nouă capete de porc au fost descoperite marți dimineața, 9 septembrie 2025, în fața mai multor moschei din Paris și suburbiile sale, un act denunțat de autorități ca o provocare religioasă și un gest de ură, în timp ce autorii sunt căutați de poliție.

Cine ar fi pus capete de porc în faţa unor moschei din Paris

Procurorii francezi au reușit să identifice doi bărbați care au fugit în străinătate datorită unui fermier din Normandia care le-a vândut suspecților capetele de porc.

În inima peisajului rural normand, mărturia acestui fermier este decisivă. Luni, 8 septembrie, el a vândut capete de porc, care au fost apoi plasate în fața moscheilor din Paris și din regiunea înconjurătoare.

Fermierul vinde în mod regulat capete de porc, dar în acest caz, atitudinea celor doi cumpărători ridică semne de întrebare.

„Am avut doi străini, care nu vorbeau franceza și vorbeau o engleză slabă. Nu suntem obișnuiți să vindem zece capete de porc, dar suntem obișnuiți să vindem capete întregi de porc pentru gătit. Vin și le pun în portbagajul unei mașini, așa că lanțul frigorific este exclus în acel moment”, spune el, potirvit .

La câteva ore după tranzacție, o cameră l-a filmat pe unul dintre cei doi bărbați lăsând capetele de porc. Mai multe dintre ele purtau cuvântul „Macron”. Șapte moschei au fost vizate. Știrea a făcut titluri. Fermierul a decis atunci să alerteze poliția.

„Am văzut o mașină sârbească. Tranzacția a fost atât de surprinzătoare încât am făcut o fotografie a acesteia, chiar dacă nu sunt obișnuit să fac fotografii clienților mei”, mărturisește el.

Interferență dintr-o țară străină? Folosind această fotografie a mașinii, înmatriculată în Serbia, anchetatorii au urmărit traseul vehiculului.

Luni, au plecat de la ferma din Normandia spre Paris, iar marți dimineață, după incident, au trecut granița belgiană.

De ce se suspectează legături cu Federația Rusă

O linie telefonică croată a fost folosită de bărbați și geolocalizată de poliție. Toate aceste elemente sugerează o interferență dintr-o țară străină. „Scopul este de a-i deranja pe concetățenii noștri, de a ridica întrebări despre țara în care trăim, despre securitate și apoi de a crea diviziuni intercomunitare”, explică Laure Beccuau, procurorul public din Paris.

Cei doi suspecți în acest caz nu au fost încă arestați. În total, sistemul judiciar francez investighează nouă posibile cazuri de interferență străină, cum ar fi mâinile roșii de la memorialul Holocaustului, Stelele lui David în mai multe orașe și cele cinci sicrie plasate în fața Turnului Eiffel. Cu o singură întrebare: oare umbra Rusiei planează deasupra noastră de fiecare dată?

Franța a deschis o anchetă în 2024 pentru a urmări dacă graffiti-urile pictate pe peretele memorialului Holocaustului din Paris au fost o operațiune de coordonată din Rusia, a relatat presa franceză.

Legătura cu actele de vandalism de la memorialul Holocaustului din Paris

În dimineața zilei de 14 mai 2024, aproximativ 20 de simboluri cu mâini pictate cu spray roșu au fost descoperite pe unul dintre pereții exteriori ai memorialului, dedicat onorării persoanelor care au salvat evrei de persecuție în timpul ocupației naziste a Franței.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a raportat imediat procurorilor graffiti-urile ca fiind un posibil act antisemit. Președintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat actul ca fiind unul de „antisemitism odios”. El a scris pe X că acest act de vandalism a prejudiciat „memoria” celor care au salvat evrei în timpul Holocaustului și a victimelor.

Postul public francez de televiziune France Info a declarat că o sursă familiarizată cu ancheta a confirmat că supravegherea video a memorialului Holocaustului a înregistrat două persoane sosind în jurul orei 3 dimineața cu vopsea spray și șabloane, precum și alte două sau trei persoane care ar fi putut fi implicate. Se pare că acestea au fost identificate rapid din informațiile de pe telefoanele mobile.

Toți erau bulgari și au plecat din Paris cu autocarul spre Bruxelles în aceeași dimineață, imediat după ce au pictat graffiti-ul cu spray, a relatat France Info, confirmând un raport anterior din săptămânalul satiric Canard Enchaîné.