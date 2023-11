Capitala unei mari țări, acoperită de o ceață toxică în urma unui festival / Locuitorii sunt nevoiți să respire un aer poluat de săptămâni întregi

Capitala Indiei, Delhi, a fost acoperită de un cer plin de fum, în urma festivalului Diwali. Locuitorii ar fi aprins petarde până până târziu în noaptea de duminică spre luni, chiar dacă există o interdicție de utilizare a artificiilor din cauza nivelului ridicat de poluare.

De săptămâni întregi, locuitorii capitalei Delhi sunt . Guvernul a anunțat o pauză de iarnă timpurie pentru instituțiile de învățământ, în încercarea de a-i proteja pe cei mici.

Nivelul de poluare a fost ridicat pe tot parcursul anului din cauza unor factori, printre care emisiile vehiculelor și praful, scrie .

