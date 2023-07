Care ar fi fost motivele care au dus la răscoala Wagner / Noi informații despre legăturile strânse ale lui Prigojin

Șeful forțelor aeriene ruse nu a apărut în public nici acum și nu se știe nimic despre soarta acestuia, după weekendul trecut, însă există câteva noi informații despre legăturile pe care le-ar fi avut cu Evgheni Prigojin.

Acesta era membru de onoare al grupării Wagner, alături de alți zeci de ofițeri de rang înalt ai armatei ruse, potrivit CNN.

La doar două zile , rușii au bombardat și Hersonul, atac ce s-a soldat cu doi morți și doi răniți.

„Abia ieșisem, când au început să strige niște tineri „repede, aleargă mai repede, vine o a treia (rachetă!) Și abia ce am intrat pe ușa adăpostului, a treia rachetă a lovit”, a spus un cetățean ucrainean.

Armata ucraineană încearcă să de lea rușilor replica pe câmpul de luptă

Brigăzile de asalt ale Ucrainei continuă înaintarea pe toate direcțiile de atac, deși ritmul nu este la fel de rapid pe cât s-ar fi așteptat.

Un potențial incident nuclear la centrala Zaporojie este cea mai mare temere a Kievului. Serviciile secrete ucrainene susțin că patru reactoare au fost deja minate de ruși, însă americanii spun că nu s-ar vedea semne că armata rusă ar fi detonat reactoarele.

„Ne pregătim pentru consecințe grave. Asta înseamnă evacuarea a până la 300.000 de oameni, dar să sperăm că nu se va ajunge la asta”, a spus Yurii Vlasenko.

„Suntem toți îngrijorați, Doamne ferește să se întâmple (un dezastru nuclear). Acum, după exercițiu, suntem mai încrezători că forțele noastre vor putea să-l controleze”, a spus Kateryna, cetățean Zaporojie.

Care ar fi motivele rebeliunii inițiate de Wagner

„Situația este încă în evoluție. Nu cred că am asistat la ultimul act. N-ar trebui să ne aruncăm să facem predicții despre ce se întâmplă acum în Rusia. Să nu uităm că Prigojin este asemenea lui Putin, cineva care a comis atrocități în Ucraina, Africa, Siria, oriunde a ajuns Wagner. Moarte, distrugeri, exploatare etc. Este totuși semnificativ faptul că l-a înfruntat direct pe Putin, că a pus sub semnul întrebării pretextele invadării Ucrainei”, spune Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken.

O nouă explicație în ceea ce privește răscoala Wagner a fost făcută de un membru al Dumei de Stat de la Moscova. Prigojin ar fi pierdut controlul asupra mercenarilor Wagner dacă ar fi încheiat contracte cu Ministerul rus al Apărării.

„(Prigojin) a fost informat că, în acest caz, Wagner nu va mai lua parte la „operațiunea militară specială”. Asta înseamnă că nu mai primește finanțare sau resurse. Iar pentru Prigojin acesta era cel mai important lucru: banii pe primul loc, pe al doilea sunt ambițiile stupide și exorbitante, iar pe al treilea e o stare de spirit agitată”, a spus Andrey Kartapolov, deputat Duma de Stat.