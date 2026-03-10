Insula Șerpilor din Marea Neagră a redevenit scena unor acțiuni militare intense, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Atacuri aeriene recente arată că această zonă continuă să aibă o importanță strategică majoră pentru ambele părți implicate în război.

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă și confirmate parțial de autoritățile ucrainene, bombardiere rusești au lansat rachete supersonice asupra insulei, relansând tensiunile din această regiune sensibilă.

Cum a avut loc atacul asupra Insulei Șerpilor

Presa rusă de propagandă a relatat că bombardiere Tu-22M3 ale Forțelor Aerocosmice ruse au executat un atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor, aflată în . Potrivit relatărilor, operațiunea a implicat lansarea a două rachete supersonice de tip Kh-32.

Informațiile privind atacul au fost semnalate și de autoritățile ucrainene, care au emis mai multe alerte aeriene pe platforma Telegram. Aceste notificări au fost publicate între orele 15.00 și 15.30, indicând posibile lansări de rachete în zonă, scrie .

Aviația strategică rusă desfășoară frecvent misiuni deasupra Mării Negre, unde bombardierele cu rază lungă de acțiune participă atât la exerciții, cât și la operațiuni de luptă.

Ce caracteristici au rachetele Kh-32

Racheta Kh-32 este o versiune modernizată a modelului Kh-22 și este considerată una dintre armele aer-sol de mare viteză utilizate de aviația rusă. Proiectilul poate atinge viteze supersonice cuprinse între aproximativ 3,5 și 4,6 Mach, potrivit Antena3.

Arma are o rază de acțiune estimată între 600 și 1.000 de kilometri, ceea ce îi permite să lovească ținte aflate la distanțe considerabile. Sistemul a fost conceput inițial pentru atacarea portavioanelor și a altor obiective navale importante.

Ce rol strategic are Insula Șerpilor

Deși dimensiunile sale sunt reduse, Insula Șerpilor are o poziție geografică extrem de importantă în regiune. Ea se află în apropierea coastelor României și la distanță relativ mică de Peninsula Crimeea.

Controlul asupra acestui teritoriu permite monitorizarea rutelor maritime din nord-vestul Mării Negre. În același timp, poziția sa poate influența transporturile maritime și fluxul de aprovizionare militară către Ucraina.

Insula a devenit unul dintre primele obiective ale Moscovei în invazia lansată în februarie 2022, fiind ocupată rapid de forțele ruse în primele zile ale războiului.

Ce s-a întâmplat cu insula după începutul războiului

Deși a preluat inițial controlul asupra insulei, trupele ruse s-au retras câteva săptămâni mai târziu după lovituri repetate ale armatei ucrainene. Moscova a prezentat retragerea drept un „gest de bunăvoință”, însă pierderile suferite au avut un rol decisiv în decizie.

Ulterior, presa rusă a susținut că Ucraina încearcă periodic să instaleze echipamente electronice pe insulă pentru a obține un punct de sprijin. În astfel de situații, armata rusă ar fi lansat noi atacuri pentru a distruge infrastructura instalată.