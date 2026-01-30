B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone

Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone

Ana Beatrice
30 ian. 2026, 21:22
Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce a murit mama lui Kevin din „Singur acasă”
  2. Prin ce roluri a rămas Catherine O’Hara în memoria publicului

Lumea filmului este în doliu după dispariția actriței legendare Catherine O’Hara!

Ea rămâne una dintre cele mai iubite figuri ale comediei moderne. Publicul o va ține minte pentru rolurile sale emblematice din Home Alone și Best in Show. De asemenea, a strălucit în serialul de mare succes Schitt’s Creek. Actrița s-a stins din viață la 71 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă.

Catherine O’Hara. Sursă Foto: Hepta.ro

De ce a murit mama lui Kevin din „Singur acasă”

Vestea dispariției actriței canadiene Catherine O’Hara a zguduit lumea filmului. Managerul său a confirmat decesul pentru revista People, iar TMZ a fost prima publicație care a relatat informația. Până în acest moment, circumstanțele decesului nu au fost făcute publice.

Cariera sa a fost marcată de momente memorabile și recunoașteri importante. Recunoașterea supremă a venit în 2020, când actrița a câștigat un premiu Emmy pentru rolul său din Schitt’s Creek. Era al doilea Emmy din cariera sa, după cel obținut în 1982 pentru munca de scenaristă la SCTV Network 90. Distincțiile au încununat un parcurs profesional remarcabil, care a traversat generații și a lăsat o amprentă profundă în comedie.

Prin ce roluri a rămas Catherine O’Hara în memoria publicului

Catherine O’Hara a cucerit generații întregi de spectatori prin personaje pline de culoare, umor și emoție. Pentru mulți, va rămâne pentru totdeauna mama disperată din Home Alone, un rol care a devenit emblematic în perioada sărbătorilor.

A strălucit apoi în comedia satirică Best in Show, unde și-a demonstrat din plin talentul pentru personaje excentrice. Consacrarea definitivă a venit odată cu Moira Rose din Schitt’s Creek. Personajul a fost extravagant, adorat de fani și premiat de critici.

Fie că a fost pe marele ecran sau în televiziune, O’Hara a avut darul rar de a transforma fiecare apariție într-un moment memorabil.

Tags:
Citește și...
Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
Externe
Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
Zelenski a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan: E crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc președintelui și poporului român
Externe
Zelenski a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan: E crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc președintelui și poporului român
Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
Externe
Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
Melania Trump, abandonată la propria premieră! Familia a lipsit de la evenimentul care trebuia să fie despre ea
Externe
Melania Trump, abandonată la propria premieră! Familia a lipsit de la evenimentul care trebuia să fie despre ea
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Externe
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Externe
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Externe
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Externe
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Externe
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Externe
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Ultima oră
23:03 - Macaulay Culkin, mesaj emoționant la moartea mamei sale din „Singur Acasă”, Catherine O’Hara: „Ne vedem mai târziu” (FOTO)
22:53 - Schimbarea începe din farfurie! Vedetele care au renunțat la zahăr și au ales un stil de viață sănătos: „Sevrajul a fost mai tare decât la țigări”
22:29 - Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
22:16 - A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit
21:58 - Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter
21:54 - Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
21:23 - Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
21:05 - Clasamentul mărcilor auto în România în 2025: datele care conturează piața
20:47 - Preferințele șoferilor români. Care a fost cea mai cumpărată marcă de mașini în anul 2025
20:36 - Paleologu: Oamenilor care-și plătesc taxele în continuare li se dă în cap. În schimb, toți paraziții statului stau bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare (VIDEO)