Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 20:04
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / ABACA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că a avut o convorbire cu omologul român Nicușor Dan despre proiectele ce pot consolida securitatea energetică a ambelor țări. Zelenski a mulțumit românilor pentru sprijinul acordat țării sale.

Ce au discutat Zelenski și Nicușor Dan

„Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică a Ucrainei și a României. E crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel de ministere. Mulțumesc președintelui și poporului român pentru ajutor”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia comite un „terorism energetic” în Ucraina

Convorbirea a avut loc în contextul în care în ultimele luni, cea mai grea iarnă de la debutul războiului, rușii au atacat masiv rețeaua energetică ucraineană, lăsând în frig și beznă comunități întregi. Oficialii ucraineni au acuzat Rusia de „terorism energetic” pentru că a lovit centralele electrice și instalațiile de gaz ucrainene.

