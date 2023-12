Câți ani are cea mai vârstnică persoană din Texas care a terminat vreodată un masterat: „Întotdeauna am încercat să mă depășesc” / A terminat liceul în 1950

O bătrânică din Texas a demonstrat lumii încă o dată că niciodată nu este prea târziu. Femeia în vârstă de 90 de ani a devenit la o universitate din statul american.

Minnie Payne a absolvit liceul în 1950, dar niciodată nu și-a dorit să renunțe la studii, așa că a demonstrat că se poate și astfel a ajuns să bată un nou record.

O bătrânică din Texas a terminat masteratul la 90 de ani

Săptămâna trecută, Minnie a avut parte de cel mai așteptat moment din viața sa, ceremonia de absolvire de la University of North Texas, când a primit diploma de master în studii interdisciplinare. Astfel, ea a devenit cel mai în vârstă absolvent care a terminat cursurile și a obținut o diplomă de la o universitate, scrie .

„Întotdeauna am încercat să mă depășesc”, a declarat Payne. „Când dobândești o educație, te îmbunătățești pe tine și îi îmbunătățești pe cei din jurul tău. Și, bineînțeles, dobândești cunoștințe. Și știu mult mai multe acum decât știam la început”.

Bătrânica a menționat că educația nu a fost niciodată pe primul loc, pentru că s-a născut în sărăcie, în Carolina de Sud. Ea a mărturisit că părinții ei „nu au realizat valoarea educației, așa că nu a avut pe nimeni să o ajute sau să o încurajeze”.

„Am trăit într-o lume foarte mică. Eram săraci, dar nu ne dădeam seama că eram săraci pentru că toți ceilalți erau în aceeași barcă”, a mai spus ea.

Payne a terminat liceul în 1950, iar apoi s-a angajat de mai multe ori ca reporter la tribunal, profesor suplinitor și, din când în când mai făcea transcrieri.

„Când mi-am obținut diploma de licență, am început imediat să lucrez ca scriitoare și, timp de aproximativ 16 ani, între programul de licență și cel de masterat, am scris și am editat texte. Nu am stat degeaba”, a mai spus ea.