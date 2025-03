Armin Nicoară, pe patul de spital cu doar câteva zile înainte de a deveni tată. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

, unul dintre cei mai cunoscuți saxofoniști din România, a ajuns pe patul unui spital din Turcia, cu doar câteva zile înainte ca soția lui să aducă pe lume primul lor copil. se află în aceste momente pe patul de spital. starea lui de sănătate i-a făcut pe medici să ia decizia de a-l interna și de a-i face mai multe investigații.

Armin Nicoară suferă de ani de zile de diabet, boală pe care trebuie să o țină constant sub observații. Afecțiunea l-a adus și de această dată în ipostaza de a fi departe de soția sa care face ultimele pregătiri înainte de a naște.

„Azi noapte am ajuns. Mi-a făcut niște analize și m-au internat până sâmbătă. Sunt în Turcia pentru un tratament, adică nu știu dacă poți să-l numești tratament. Îmi fac niște analize și îmi bagă ceva vitamine.

E bun pentru persoanele care au diabet. Este o vitaminizare mai puternică pentru pancreas, pentru corp, pentru toate celelalte. Am venit să încerc să văd care-i situația”, a declarat Armin Nicoară, pentru .

Cu ce probleme s-a confruntat soția lui Armin Nicoară în timpul sarcinii

Armin Nicoară a dezvăluit că nici soția sa nu traversează o perioadă ușoară. Deși mai are doar câteva zile până să nască, nu a scăpat de stările de rău care au chinuit-o pe parcursul întregii sarcini. Artistul a mărturisit că cel mai greu de suportat pentru soția sa sunt arsurile, din cauza cărora aceasta se confruntă și cu o stare de nervozitate.

„Nu se simte foarte ok. Încă are arsuri, vomită, mai are vreo două săptămâni până naște. Arsurile o deranjează cel mai tare. Îți dai seama că îi dau o stare proastă. Am vorbit și zicea că este nervoasă tot timpul, îi vine să se certe cu toată lumea. Eu am tot fost plecat cu evenimente”, a mai spus saxofonistul.