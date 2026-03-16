B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Externe » Trump: NATO riscă un viitor „foarte sumbru" dacă aliații nu contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz

Trump: NATO riscă un viitor „foarte sumbru” dacă aliații nu contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz

Selen Osmanoglu
16 mart. 2026, 08:58
Sursa Foto: Hepta - Zuma Press / Mykhaylo Palinchak
Cuprins
  1. Trump cere sprijinul aliaților pentru securizarea strâmtorii Ormuz
  2. Vizita în China ar putea fi amânată
  3. Discuții cu mai multe state despre supravegherea zonei

Președintele american Donald Trump a avertizat că alianța NATO s-ar putea confrunta cu un viitor „foarte sumbru” dacă aliații Statelor Unite nu contribuie la eliberarea și securizarea strâmtorii Ormuz. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Financial Times și vin în contextul tensiunilor legate de securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol din lume.

Trump cere sprijinul aliaților pentru securizarea strâmtorii Ormuz

Președintele Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru Financial Times, că statele care beneficiază de tranzitul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz ar trebui să contribuie la menținerea securității în zonă, scrie Adevărul.

„Este absolut normal ca cei care profită de pe urma acestei strâmtori să contribuie pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic neplăcut acolo”, a declarat președintele american.

Trump a subliniat că, spre deosebire de Statele Unite, alte regiuni precum Europa și China depind într-o măsură mult mai mare de petrolul provenit din zona Golfului.

„Dacă nu există un răspuns (la solicitarea americană) sau dacă acesta este negativ, cred că acest lucru va avea consecințe foarte sumbre pentru viitorul NATO”, a adăugat liderul american, potrivit Agerpres.

Vizita în China ar putea fi amânată

În același interviu, Donald Trump a avertizat că vizita sa de stat în China, programată între 31 martie și 2 aprilie, ar putea fi amânată dacă Beijing nu oferă sprijin pentru securizarea strâmtorii.

În timpul vizitei, liderul american ar urma să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping.

„Cred că şi China ar trebui să ajute, deoarece importă 90% din petrolul său prin strâmtoare”, a estimat președintele american.

Trump a precizat că ar prefera să primească un răspuns din partea autorităților chineze înainte de summitul planificat.

„Ne-ar plăcea să știm acest lucru înainte de acel moment. Este (două săptămâni înseamnă) mult”, în caz contrar „am putea amâna” vizita, a subliniat liderul american, fără a preciza pentru cât timp.

Discuții cu mai multe state despre supravegherea zonei

Președintele american a afirmat că a discutat cu „aproximativ șapte” țări despre posibilitatea de a contribui la „supravegherea” Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Printre statele menționate de Trump se numără și China, despre care a spus că depinde în mare măsură de livrările de petrol care tranzitează această cale navigabilă.

Deși nu a oferit detalii despre celelalte state contactate, liderul de la Casa Albă a făcut referire la NATO și la alte țări despre care consideră că trebuie să își apere propriile interese de securitate.

„Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi… Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta și ei. Pentru că am spus de mult că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo”, a spus Donald Trump

Tags:
Ultima oră
