Șeful NATO, Mark Rutte, a evocat o perspectivă personală asupra transformării României, spunând că a crescut „cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”. Secretarul general al NATO a subliniat faptul că, acum, România face parte atât din Uniunea Europeană, cât și din NATO, amintind că acestea sunt „unele dintre marile evenimente ale istoriei”. Rutte a adăugat: „Să nu uităm niciodată prin ce am trecut împreună și cât de important este”.

Aceste declarații au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat la Parlamentul European, unde discuțiile s-au concentrat pe importanța democrației și a libertății într-un context internațional marcat de incertitudini care afectează stabilitatea Alianței.

Care este viziunea lui Rutte despre mandatul său la NATO

În timpul unei sesiuni de întrebări din cadrul forumului Renew Europe Global Europe 2026, europarlamentarul Dan Barna l-a întrebat pe Mark Rutte dacă ar putea fi „ultimul secretar general al NATO”. Rutte a răspuns că nu are planuri imediate de demisie și că nu știe exact durata mandatului său, subliniind însă angajamentul său față de rol:

”Nu plănuiam să demisionez deja, dar sunt sigur că va exista un succesor într-o zi. Nu am nicio idee, apropo, cât timp voi fi în această funcție, pentru că nu mi-a spus nimeni, dar, nu știi niciodată. Și e nevoie de unanimitate pentru un succesor, dar eu nu am primit un contract sau ceva de genul acesta, așa că nu am nicio idee pentru cât timp am fost numit. Dar m-am bucurat din plin de rol și de job și simt că este foarte important și există mult sprijin, nu pentru mine personal, asta nu e important, ci pentru efortul colectiv, ca NATO. Și sunt atât de fericit – sunteți din România și ceea ce ați menționat – și cred că este total adevărat – că NATO este crucială.”, a răspuns Rutte, potrivit .

”Putem doar… adică, m-am născut în 1967 și am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. Acum România este în UE, România este în NATO. Acestea sunt unele dintre marile evenimente ale istoriei, să nu uităm niciodată ce am traversat împreună și cât de important este.”, a adăugat Rutte, revenind la exemplul României comuniste și la schimbările din ultimii zeci de ani.

Cum vede șeful NATO, Mark Rutte, viitorul și forța NATO

Mark Rutte a reafirmat forța Alianței Nord-Atlantice și a punctat că deciziile luate la au contribuit la întărirea colectivă a securității:

”NATO este puternică și cred că, datorită deciziilor de la Haga din timpul Summitului NATO, este și mai puternică, pentru că în sfârșit acum am decis să cheltuim ceea ce este necesar ca să ne protejăm, pe baza unei evaluări a tuturor nevoilor de apărare pe care le avem colectiv. Și făcând asta, egalizăm și cheltuielile noastre cu Statele Unite, ceea ce, încă de la Eisenhower, a fost o dezbatere, faptul că SUA cheltuiau cu mult mai mult decât europenii și canadienii, iar acum egalizăm; cred că asta e o veste excelentă.”, a spus șeful NATO.

Ce a spus șeful NATO, Mark Rutte, despre tensiunile interne din NATO

Referitor la eventualitatea ca un aliat să întoarcă armele împotriva altuia, Rutte a ales să nu comenteze public: „Din nou, rolul meu ca secretar general, sunt foarte clar. Eu nu comentez niciodată, niciodată, când există discuții în interiorul Alianței. Avem discuții între Grecia și Türkiye. Am avut discuții între alți aliați, iar ceea ce îi veți vedea pe toți predecesorii mei făcând, și pe mine, este să nu comentez niciodată asta în public. Lucrezi în culise”.

El a explicat că abordarea secretarului general și a predecesorilor săi este să gestioneze aceste tensiuni în mod discret, fără a le aduce în spațiul public.

Ce a afirmat despre securitatea flancului nordic și zona arctică

Secretarul general NATO a evidențiat și importanța apărării flancului nordic și a zonei arctice, subliniind că protecția întregii Alianțe este o prioritate:

”Iar când vine vorba de chestiunea aflată aici în joc – și cred că există o chestiune mai mare în joc – și anume apărarea Nordului Înalt, apărarea zonei arctice. Acolo puteți fi siguri că facem totul pentru a proteja întreaga Alianță. Acesta este rolul meu: să țin un miliard de oameni în siguranță. Și asta nu înseamnă doar flancul estic și SUA și flancul sudic, ci și zona arctică.”, a mai precizat Mark Rutte.