30 nov. 2025, 09:05
  1. Ce prevede planul de pace inițial
  2. Ce mesaj a transmis premierul polonez după dejucarea planului Rusia-SUA

O delegație ucraineană va ajunge în SUA, acolo unde urmează să pună la punct ultimele detalii ale planului de pace. Discuții vor avea loc și între SUA și Rusia, Steve Witkoff, emisarul pentru Rusia al lui Donald Trump, urmând să aibă o întâlnire cu însuși Vladimir Putin, la Kremlin. 

Ce prevede planul de pace inițial

Atacurile recente lansate atât de Ucraina, cât și de Rusia fac să pară stabilirea unui acord de face tot mai dificile. Însă, se pare că planul de pace elaborat de SUA, mai exact de Steve Witkoff, și de ginerele lui Trump, Jared Kushner, în colaborare cu reprezentantul lui Putin, Kirill Dimitriev, nu urmărea doar terminarea războiului, arată Wall Street Journal.

În cadrul negocierilor, pe masa discuției au apărut și subiecte legate de consolidarea economiei rusești. Reprezentanții țării aflate în război au fost de acord să ofere acces prioritar investitorilor americani la oportunități economice. De asemenea, Rusia propunea ca firmele americane să acceseze activele rusești înghețate în Europa, a căror valoarea estimativă se ridică la 300 de miliarde de dolari. Banii ar fi fost folosiți pentru proiecte comune SUA-Rusia, printre care se numără și reconstrucția Ucrainei.

Lista propunerilor continua cu exploatarea resurselor din tărâmurile artice sau chiar stăpânirea planetei Marte, întro colaborare cu firma excentricului miliardar Elon Musk, SpaceX.

Planul pus la cale de Rusia și SUA ar fi ieșit la iveală în urma unor interceptări de către un serviciu secret european. Documentul a stârnit un val de controverse în rândul liderilor europeni și ucraineni, care au descris planul ca fiind favorabil Rusiei.

Ce mesaj a transmis premierul polonez după dejucarea planului Rusia-SUA

În urma publicării informațiilor despre negocierile Rusia-SUA, premierul polonez Tusk a făcut o postare pe contul său de X, cu trimitere către partea americană. Tusk a reiterat scopul NATO, pe care SUA pare să-l fi uitat atunci când a venit vorba de a-și satisface interesele economice.

„Doresc să le reamintesc aliaților noștri că NATO a fost creată pentru a apăra Occidentul împotriva agresiunii sovietice, adică împotriva Rusiei. Iar temelia sa a fost solidaritatea, nu interesele egoiste. Sper că acest lucru nu s-a schimbat”, a fost mesajul lui Donald Tusk, premierul Poloniei.

