Acasa » Externe » Regele Charles, răspuns ferm în privința reîntoarcerii lui Harry în familia regală. Ce i-ar fi spus fiului său

Regele Charles, răspuns ferm în privința reîntoarcerii lui Harry în familia regală. Ce i-ar fi spus fiului său

22 sept. 2025, 19:55
Sursa Foto: Hepta/ Justin Tallis/PA Wire/dpa

Prințul Harry și Regele Charles s-au revăzut după mai bine de un an, în timpul unei vizite în Regatul Unit al Ducelui de Sussex. Înainte de întâlnirea de săptămâna trecută, cei doi s-au văzut ultima dată în luna februarie a anului trecut.

Unde a avut loc întrevederea lor

Întrevederea Prințului Harry cu tatăl său, Regele Charles, a avut loc la Casa Clarence și a durat în jur de 55 de minute, aprope dublu de întâlnirea precedentă a celor doi.

Ducele, în vârstă de 41 de ani, a fost văzut sosind la reședința regală într-un Range Rover, purtând un costum. După întrevedere, Prințul Harry a declarat că prioritatea sa în acest an a fost „să se concentreze asupra tatălui meu”.

Ce ar fi spus Regele Charles după întâlnirea cu fiul său

Potrivit The Times, Regele Charles i-ar fi spus Prințului Harry că nu poate avea un rol „cu jumătate de normă”, asta după ce, în 2020, atât el, cât și soția lui, Meghan Markle, au renunțat la funcțiile pe care le avea ca membrii ai Familiei Regale.

Întâlnirea ar putea fi un prim pas în schimbarea rolului pe care îl are acum Prințul Harry, însă surse de la Palat au declarat că, momenta, o revenire oficială, formală, nu este pe agendă.

„Regele a fost absolut clar în susținerea deciziei regretatei sale mame, conform căreia membrii familiei nu pot avea un rol public de tipul «jumătate de normă»”, a declarat sursa.

Cum a fost interpretată întâlnirea de către specialiști

Expertul regal Ingrid Seward este de părere că întâlnirea a fost o „strategie de PR”, Prințul Harry având nevoie de „praf de vedetă” din partea tatălui său pentru a rămâne relevant. Specialista este de părere că acum, când Prințul Harry își câștigă banii din aparițiile sale publice și contracte pentru crearea de conținut este important să rămână relevant.

„Cred că este o strategie masivă de PR pentru ca Harry să reintre în grațiile britanicilor. Harry are nevoie de «praful de vedetă» al tatălui său. Are nevoie ca oamenii să-l vadă ca pe fiul unui rege. Dacă nu ar face parte din familia regală, nimeni din California nu ar fi interesat de Harry. Dar pentru că este fiul unui rege și fratele unui moștenitor al tronului, este interesant. Are nevoie de această conexiune (n.r. cu familia sa)”, a declarat Ingrid Seward, potrivit The Sun.

De asemenea, ea a mai spus și că imaginea de familie „divizată” nu este bine văzută de publicul din SUA, unde el și Meghan s-au mutat după ce au părăsit familia regală.

Ce a declarat Prințul Harry după vizita în Marea Britanie

Într-o declarație acordată ziarului The Guardian, Ducele a declarat că „are conștiința curată” după întâlnirea cu Regele Charles, în legătură cu controversele create de cartea sa biografică.

Cartea sa conține o serie de acuzații la adresa membrilor familiei regale, inclusiv a fratelui său, Prințul William.

După călătoria sa de patru zile în Marea Britanie, un purtător de cuvânt al lui Harry a povestit cât de „mult i-a plăcut să se întâlnească cu vechii prieteni” și colegi.

Harry a declarat, de asemenea, că dorește să petreacă mai mult timp în țară.

Când a fost întrebat dacă și-ar aduce și copiii în Marea Britanie, Archie, în vârstă de șase ani, și Lilibet, în vârstă de patru ani, el a răspuns: „Cu siguranță, această săptămână m-a făcut să vreau ca asta să se întâmple mai curând”.

Ce a dezvăluit o sursă regală despre întâlnirea lui Harry cu Regele Charles

O sursă regală a declarat pentru Daily Mail că ar putea fi începutul în care Harry, Meghan și cei doi copii ai lor fac parte din nou dintr-o „familie extinsă funcțională”.

Se spune că regele este dornic să-și reconstruiască relația cu fiul său și vrea să petreacă timp cu nepoții săi, Archie și Lilibet, pe care nu i-a mai văzut de trei ani.

„A devenit clar că Harry regretă acum unele dintre acțiunile sale. Vrea să-și reseteze relația cu familia sa și cu cetățenii din Marea Britanie”, a declarat o sursă din interior.

„E greu să-l vedem revenind să locuiască în Marea Britanie, dar acesta ar putea fi începutul a ceva ce le va permite măcar să fie din nou o familie mai extinsă și funcțională”.

Se pare că regele și-a implorat fiii, care nu își mai vorbesc, „să nu-i facă ultimii ani o nenorocire”, în timpul unei întâlniri la Castelul Windsor în 2023.

Iată că zilele acestea, în timp ce Charles a discutat cu fiul său săptămâna aceasta, Prințul de Wales a refuzat să vină și el la întâlnire, în ciuda faptului că, la un moment dat, se aflau la doar câțiva kilometri distanță.

