Elena Lasconi, , a făcut acuzații la adresa Oanei Țoiu, lui Ionuț Moșteanu, precum și la adresa lui Radu Miruță.

Numirea lui Țoiu la Ministerul de Externe, a lui Moșteanu la Ministerul Apărării, dar și a lui Miruță la Economie este percepută ca o trădare în ochii lui

Elena Lasconi, despre Țoiu, Moșteanu și Miruță: „Au inventat și predat trădarea”

Fosta președintă USR a spus despre Țoiu, Moșteanu și Miruță că sunt trădători. Lasconi a declarat că nu a avut niciun fel de așteptare și în niciun moment nu a avut încredere deplină în cineva.

„E păcatul lor că au trădat. Fiecare face ce crede de cuviință în viață. Eu nu am să fac asta niciodată, dar faptul că îi pui în CSAT pe cei au inventat și au predat trădarea, mie mi se pare că e o problemă, dar, nu-i așa? majoritatea contează. Atunci când ai așteptări, dezamăgirea vine de la așteptări. Dar eu nu prea am avut așteptări, că eu îi știam, știam ce hram poartă colegii mei. I-am ținut aproape ca să dau semnalul de echipă, dar nu am avut încredere totală în nimeni. În afară de cățelușa mea și de soțul meu, eu nu am avut încredere”, a afirmat Elena Lasconi în cel mai recent acordat lui Ionuț Cristescu.

Elena Lasconi, acuzații la adresa ministrului Apărării: „Are trădarea în sânge”

Fosta candidată la președinția României a fost întrebată, în cadrul aceluiași interviu, dacă se aștepta ca Ionuț Moșteanu să schimbe tabăra și să o trădeze, iar răspunsul ei a fost unul ferm.

„O, da, el are în sânge asta. Eu îl cunosc foarte bine și nu am de gând să mai vorbesc despre el. Pentru mine e un subiect încheiat”, a mai spus fosta candidată.

Fosta președintă USR, despre Nicușor Dan: „L-am întrebat: «De ce ai mințit?» și Nicușor se uita prin mine”

În interviul acordat, nici președintele Nicușor Dan nu a scăpat de acuzații. Elena Lasconi a declarat că îl cunoaște foarte bine și, deși a spus că în campania electorală a tot încercat să exprime aceste lucruri din „interior”, nimeni nu a avut urechi să o asculte.

„Deci, eu vă spun atât. Eu vorbeam cu el, da? A ieșit și a spus că el candidează și că a anunțat pe toată lumea, inclusiv USR-ul. Și eu l-am întrebat, când a venit și a stat față-n față cu mine. Deci, eram aici, da? Acum în fața camerei. Și zic, Nicușor, de ce ai mințit? Și Nicușor se uita așa, pe lângă mine, prin mine, fără să-mi răspundă nimic. Asta am votat. Poftiți, asta aveți. O să vină și vremea adevărurilor”, a adăugat Lasconi.

Elena Lasconi nu crede că Nicușor Dan poate reface conexiunea cu SUA

Elena Lasconi a fost chestionată și cu privire la situația relației dintre România și Statele Unite ale Americii, odată cu anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Aceasta a spus că Nicușor Dan nu este o persoană prea sociabilă, iar o astfel de reînnoire a relației pe plan extern, necesită abilitatea de a comunica.

„Nu ai cum să ai pretenția de relație onestă și democratică atât timp cât tu calci în picioare democrația. Aia a fost o foarte mare greșeală, a fost a treia, dar a fost flagrantă, pe care a făcut-o Curtea Constituțională. Pentru că aia a fost cireașa de pe tort în sensul negativ. (n.r Credeți că mai poate fi ceva reînnodat cu administrația aceasta, cu doamna Țoiu la conducerea MAE, cu domnul Nicușor Dan, președinte?) Nu. Doamna Țoiu este o persoană sociabilă, dar Nicușor Dan exclus la partea asta. Pentru că, până la urmă, în orice relație, că e vorba de o relație diplomatică, de o relație la nivel înalt, totul ține de om, de felul lui de a fi și de cât știe să comunice, să socializeze. Sunt foarte multe lucruri care țin… De fapt, ține totul de oameni. (n.r. Deci dumneavoastră spuneți că, dacă ține de Nicușor Dan să reparăm relația cu Statele Unite, rămâne în continuare stricată? Nu știu. Eu nu spun asta. Dumneavoastră mi-ați pus vorbele astea în gură. Eu nu am spus asta. Eu am zis că, din punctul de vedere al omului Nicușor Dan, nu are nicio legătură cu zona asta de socializare. E mai mult o persoană retrasă în lumea lui. Eu am spus că ministrul de Externe e o persoană sociabilă”, a precizat Lasconi.