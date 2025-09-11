B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk

Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk

Ana Maria
11 sept. 2025, 20:05
Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Ron Sachs
Cuprins
  1. Ce era inscripționat pe gloanțele găsite în interiorul puștii
  2. Ce a dezvăluit FBI
  3. Cum arată suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk
  4. Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat
  5. Ce s-a întâmplat, azi, în Parlamentul European

Noi detalii halucinante ies la iveală despre asasinatul lui Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump. Glonțul folosit pentru uciderea activistului conservator Charlie Kirk era gravat un mesaj ce cuprindea ideologie transgender și antifasciste, potrivit unui buletin legislativ. 

Ce era inscripționat pe gloanțele găsite în interiorul puștii

Notificarea trimisă agenților Biroului pentru Alcool , Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF) preciza că gloanțele găsite în interiorul puștii, o pușcă de vânătoare de calibrul .30-06, conțineau acest mesaj pe ele.

Charlie Kirk, figură marcantă a MAGA în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal, miercuri, în timp ce vorbea la un eveniment la o universitate din Utah.

Conform notificării, arma era înfășurată într-un prosop, cu un cartuș folosit în cameră.

Alte trei cartușe neutilizate au fost descoperite în încărcător, toate conținând inscripții. Inscripțiile au fost relatate pentru prima dată de The Wall Street Journal.

O sursă din cadrul Departamentului de Justiție a confirmat pentru Daily Mail că buletinul este autentic, avertizând în același timp că „dovezile recuperate de la locul asasinatului sunt încă în curs de evaluare, iar ancheta este în curs de desfășurare”.

Ce a dezvăluit FBI

Kirk vorbea cu studenții în momentul în care a fost împușcat și menționase că persoane transgender fuseseră implicate în atacuri armate în masă cu doar câteva secunde înainte de a fi asasinat.

FBI-ul a dezvăluit în această dimineață că a recuperat arma de foc despre care se crede că a fost folosită la uciderea lui Kirk.

Robert Bohls, agent special responsabil de biroul local din Salt Lake City, a declarat că agenții au recuperat o „pușcă cu acțiune manuală de mare putere” dintr-o zonă împădurită.

Potrivit lui Bohls, asasinul – care a fost descris ulterior ca fiind un bărbat de vârsta unui student – a fugit în zona împădurită după împușcătură.

Beau Mason, șeful siguranței publice din Utah, a declarat că anchetatorii au „înregistrări video bune” ale suspectului.

Aceștia au spus că atacatorul a reușit să se integreze printre studenții din campusul universitar, sosind cu puțin înainte de prânz.

După ce a tras focul de armă fatal, autoritățile spun că acesta a sărit de pe acoperișul clădirii, înainte de a fugi din campus.

Bohls a declarat că arma a fost trimisă la un laborator FBI pentru analize suplimentare, oficialii găsind și urme de palmă și încălțăminte la fața locului.

Agentul a adăugat că FBI-ul a primit peste 130 de informații de când Kirk a fost împușcat mortal.

Cum arată suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk

O căutare a criminalului este în curs de desfășurare, oficialii publicând o imagine cu un suspect purtând o șapcă, ochelari de soare și un tricou cu mânecă lungă.

Primii martori l-au descris, inițial, pe atacator ca fiind îmbrăcat complet în negru, purtând ochelari de soare, stil aviator.

Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat

Kirk răspundea la întrebările publicului din curtea Centrului Losee din campus, la momentul respectiv.

„Știți câți americani transgender au fost atacatori în masă, în ultimii zece ani?”, a întrebat persoana respectivă. Kirk a răspuns: „Prea mulți”.

Cel care a pus întrebarea a continuat: „Știți câți atacatori în masă au fost în America în ultimii zece ani?”

„Numărăm sau nu numărăm violența bandelor?”, a întrebat Kirk. Apoi s-a auzit o împușcătură. Kirk s-a prăbușit imediat, în timp ce mulțimea era cuprinsă de frenezie.

Aproximativ 3.000 de persoane erau prezente la fața locului, potrivit unui comunicat al Departamentului de Siguranță Publică din Utah.

Ce s-a întâmplat, azi, în Parlamentul European

Scene zgomotoase au izbucnit astăzi după ce Parlamentul European a refuzat o cerere a extremei drepte de a ține un minut de reculegere în onoarea activistului american ucis și aliatului lui Donald Trump, Charlie Kirk.Parlamentarii extremei drepte europene, care mențin legături strânse cu Casa Albă a lui Trump, au dorit ca Parlamentul UE, la fel ca și Congresul SUA , să-i aducă un omagiu tăcut tânărului de 31 de ani.

Imagini video de la Strasbourg, Franța , i-au arătat pe politicieni de dreapta făcându-i să tacă pe cei care șoșoteau, înainte de a le lovi birourile și a striga „tăceți” și „stați liniștiți”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
Externe
Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
Externe
El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
„Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)
Externe
„Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)
11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit America. Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste asupra World Trade Center
Externe
11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit America. Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste asupra World Trade Center
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
Externe
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Externe
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
Externe
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
Externe
Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu
Externe
Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu
Povestea impresionantă a unei victime de la 11 septembrie 2001, ale cărei rămășițe au fost descoperite după 24 de ani de căutări
Externe
Povestea impresionantă a unei victime de la 11 septembrie 2001, ale cărei rămășițe au fost descoperite după 24 de ani de căutări
Ultima oră
21:35 - Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal
21:13 - Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui
21:03 - Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București …”
20:51 - Mouratoglou, dezvăluiri despre Serena Williams: „Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!”
20:19 - Profesoara din Mehedinți, care s-a spânzurat împreună cu fiul, era în „război” cu fostul partener. Ce detalii au ieșit la iveală
19:50 - Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
19:26 - Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
19:25 - El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
18:56 - Nicușor Dan, detalii despre vizita sa în SUA: „Asta înseamnă diplomație”
18:49 - Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița