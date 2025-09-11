Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk

Noi detalii halucinante ies la iveală despre asasinatul lui , apropiat al lui . Glonțul folosit pentru uciderea activistului conservator Charlie Kirk era gravat un mesaj ce cuprindea ideologie transgender și antifasciste, potrivit unui buletin legislativ.

Ce era inscripționat pe gloanțele găsite în interiorul puștii

Notificarea trimisă agenților Biroului pentru Alcool , Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF) preciza că gloanțele găsite în interiorul puștii, o pușcă de vânătoare de calibrul .30-06, conțineau acest mesaj pe ele.

Charlie Kirk, figură marcantă a MAGA în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal, miercuri, în timp ce vorbea la un eveniment la o universitate din Utah.

Conform notificării, arma era înfășurată într-un prosop, cu un cartuș folosit în cameră.

Alte trei cartușe neutilizate au fost descoperite în încărcător, toate conținând inscripții. Inscripțiile au fost relatate pentru prima dată de

O sursă din cadrul Departamentului de Justiție a confirmat pentru că buletinul este autentic, avertizând în același timp că „dovezile recuperate de la locul asasinatului sunt încă în curs de evaluare, iar ancheta este în curs de desfășurare”.

Ce a dezvăluit FBI

Kirk vorbea cu studenții în momentul în care a fost împușcat și menționase că persoane transgender fuseseră implicate în atacuri armate în masă cu doar câteva secunde înainte de a fi asasinat.

FBI-ul a dezvăluit în această dimineață că a recuperat arma de foc despre care se crede că a fost folosită la uciderea lui Kirk.

Robert Bohls, agent special responsabil de biroul local din Salt Lake City, a declarat că agenții au recuperat o „pușcă cu acțiune manuală de mare putere” dintr-o zonă împădurită.

Potrivit lui Bohls, asasinul – care a fost descris ulterior ca fiind un bărbat de vârsta unui student – a fugit în zona împădurită după împușcătură.

Beau Mason, șeful siguranței publice din Utah, a declarat că anchetatorii au „înregistrări video bune” ale suspectului.

Aceștia au spus că atacatorul a reușit să se integreze printre studenții din campusul universitar, sosind cu puțin înainte de prânz.

După ce a tras focul de armă fatal, autoritățile spun că acesta a sărit de pe acoperișul clădirii, înainte de a fugi din campus.

Bohls a declarat că arma a fost trimisă la un laborator FBI pentru analize suplimentare, oficialii găsind și urme de palmă și încălțăminte la fața locului.

Agentul a adăugat că FBI-ul a primit peste 130 de informații de când Kirk a fost împușcat mortal.

Cum arată suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk

O căutare a criminalului este în curs de desfășurare, oficialii publicând o imagine cu un suspect purtând o șapcă, ochelari de soare și un tricou cu mânecă lungă.

Primii martori l-au descris, inițial, pe atacator ca fiind îmbrăcat complet în negru, purtând ochelari de soare, stil aviator.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity)

Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat

Kirk răspundea la întrebările publicului din curtea Centrului Losee din campus, la momentul respectiv.

„Știți câți americani transgender au fost atacatori în masă, în ultimii zece ani?”, a întrebat persoana respectivă. Kirk a răspuns: „Prea mulți”.

Cel care a pus întrebarea a continuat: „Știți câți atacatori în masă au fost în America în ultimii zece ani?”

„Numărăm sau nu numărăm violența bandelor?”, a întrebat Kirk. Apoi s-a auzit o împușcătură. Kirk s-a prăbușit imediat, în timp ce mulțimea era cuprinsă de frenezie.

Aproximativ 3.000 de persoane erau prezente la fața locului, potrivit unui comunicat al Departamentului de Siguranță Publică din Utah.

Ce s-a întâmplat, azi, în Parlamentul European

Scene zgomotoase au izbucnit astăzi după ce Parlamentul European a refuzat o cerere a extremei drepte de a ține un minut de reculegere în onoarea activistului american ucis și aliatului lui Donald Trump, Charlie Kirk. Parlamentarii extremei drepte europene, care mențin legături strânse cu Casa Albă a lui Trump, au dorit ca Parlamentul UE, la fel ca și Congresul SUA , să-i aducă un omagiu tăcut tânărului de 31 de ani.

Imagini video de la Strasbourg, Franța , i-au arătat pe politicieni de dreapta făcându-i să tacă pe cei care șoșoteau, înainte de a le lovi birourile și a striga „tăceți” și „stați liniștiți”.