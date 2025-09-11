B1 Inregistrari!
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA

B1.ro
11 sept. 2025, 10:42
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Cum l-a descris Donald Trump pe Charlie Kirk
  2. Ce crede Donald Trump că a contribuit la incidentul tragic
  3. Donald Trump lansează amenințări la adresa „stângii radicale”

Miercuri, în timpul unei prelegeri susține la Universitatea Utah Valley, Charlie Kirk, un împătimit susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal. În urma tragediei, președintele SUA a postat pe rețelele de socializare un videoclip prin care își exprimă părerea de rău cu privire la incidentul tragic și acuza „stânga radicală” că a contribuit la acest atac prin retorica sa.

Cum l-a descris Donald Trump pe Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai cunoscuți și vocali susținători ai președintelui american Donald Trump, o personalitate în media conservatoare, dar și co-fondatorul Turning Point USA, o organizație care pledează pentru politica conservatoare în campusurile liceale și universitare.

După asasinatul lui Charlie Kirk de la Universitatea Utah Valley, Donald Trump a postat un videoclip pe rețelele de socializare, prin care a lăudat iubirea bărbatului pentru țară și lupta acestuia pentru protejarea valorilor.

„Sunt îndoliat și furios după asasinarea lui Charlie Kirk, în campusul universitar din Utah. Charlie a inspirat milioane de oameni și în seara asta, toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit sunt uniți de șoc și groază.

Charlie era un patriot care și-a dedicat viața dezbaterilor libere și țării pe care a iubit-o atât de mult, Statele Unite ale Americii. El a luptat pentru libertate, democrație, justiție, cât și pentru americani. Este un martir al adevărului și libertății. Nu a existat cineva care mai respectat de către tineri.

Charlie era, de asemenea, un credincios, iar noi ne consolăm cu gândul că el este acum în Rai. Rugăciunile noastre se îndreaptă spre soția lui, Erica, cei doi copii ai săi și către familia pe care a iubit-o mai mult decât orice pe lume”, și-a început Donald Trump discursul.

Ce crede Donald Trump că a contribuit la incidentul tragic

Potrivit declarațiilor lui Donald Trump, asasinatul lui Charlie Kirk ar fi fost rezultatul retoricii „stângii radicale”, care a „demonizat” americanii cu a căror discurs nu a fost de acord.

„Este un moment negru pentru America. Charlie Kirk a călătorit de-a lungul țării, ținând dezbateri despre soarta națiunii. Misiunea lui era să aducă oameni tineri în procesul politic al țării, ceea ce a făcut mai bine decât oricine altcineva.

A venit de mult timpul ca americanii și presa să înțeleagă că violența și crimele sunt consecințele tragice ale demonizării celor cu care nu sunt de acord, zi după zi, an după an, într-un mod plin de ură.

De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în țara noastră și asta trebuie să înceteze imediat”, a continuat reședintele american.

Donald Trump lansează amenințări la adresa „stângii radicale”

Donald Trump se declară hotărât să nu mai permită „stângii radicale” să rănească oameni nevinovați, motiv pentru care se va asigura că administrația prezidențială identifică și pedepsește încurajarea actelor de violență.

„Administrația mea îi va urmări pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la toate celelalte violențe politice, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin.

Violența politică a stângii radicale a rănit prea mulți oameni inocenți și a curmat prea multe vieți”, a mai spus liderul de Casa Albă.

În încheierea discursului său, Donald Trump a făcut apel la americani să respecte valorile pentru care Charlie Kirk a luptat de-a lungul vieții: libertatea de exprimare, devotamentul față de patrie și iubirea față de Dumnezeu.

„Monstrul care l-a atacat pe Charlie, a atacat o țară întreagă. Un asasin a încercat să-l reducă la tăcere cu un glonț, dar a eșuat pentru că împreună ne vom asigura că vocea lui Charlie, mesajul său și moștenirea lui vor fi transmise generațiilor care vor urma. Din cauza acestui act atroce, vocea lui Charlie va fi mai puternică ca niciodată”, a mai adăugat președintele SUA.

