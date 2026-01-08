B1 Inregistrari!
Medicii trag un semnal de alarmă! Sezonul gripal din 2026 se anunță extrem de periculos

Ana Beatrice
08 ian. 2026, 17:08
După tragedia care a zguduit Elveția și a lăsat în urmă 40 de morți, țara încearcă încă să-și revină din șoc. Între timp, autoritățile se confruntă cu un nou motiv major de îngrijorare. De data aceasta, pericolul nu vine dintr-un accident, ci din zona medicală. Specialiștii trag un semnal de alarmă în privința situației medicale. Aceștia avertizează că sezonul gripal din 2026 ar putea deveni cel mai dur din istorie.

De ce este Elveția în alertă maximă din cauza gripei

La începutul anului 2026, cazurile de gripă au crescut alarmant în spitalele din întreaga Europă. Elveția se află printre cele mai afectate țări de acest val de îmbolnăviri. Autoritățile sanitare monitorizează situația cu mare atenție, pe fondul unui val de infecții care s-a agravat vizibil în ultimele zile. Specialiștii de la Oficiul Federal de Sănătate Publică avertizează că epidemia nu a atins încă punctul maxim, ceea ce înseamnă că numărul îmbolnăvirilor ar putea crește semnificativ în perioada următoare.

La prima vedere, datele par să indice o evoluție favorabilă. În ultima săptămână a fost raportată o scădere de 4,6% a cazurilor la 100.000 de locuitori. Chiar și așa, această diminuare nu trebuie interpretată ca un semn de liniștire.

„Scăderea are legătură doar cu întârzieri în raportarea cazurilor din perioada sărbătorilor”, au spus experții în sănătate din Elveția, notează spynews.ro.

Ce tipuri de gripă circulă și unde se îmbolnăvesc cei mai mulți oameni

În actualul val de infecții gripale din Elveția, specialiștii au identificat frecvent două subtipuri ale gripei de tip A. Pe lângă acestea, a fost confirmată și prezența unei variante a tulpinii H3N2. Medicii precizează însă că această descoperire nu reprezintă, în acest moment, un motiv major de alarmă.

În ceea ce privește răspândirea cazurilor, cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în marile orașe. Acolo, aglomerația și contactul frecvent dintre oameni favorizează transmiterea rapidă a virusului. În schimb, zonele rurale par mai protejate, numărul cazurilor fiind considerabil mai mic.

