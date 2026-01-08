Marea Britanie și Franța intenționează să desfășoare câte 7.500 de militari fiecare în Ucraina, după încheierea unui eventual acord de pace cu Rusia, ca parte a unui mecanism de garanții de securitate postbelice, potrivit unor surse britanice citate de publicația The Times. Numărul final al trupelor nu este însă stabilit și rămâne subiect de negociere.

Potrivit celor două surse apropiate dosarului, conducerea militară de la ar fi propus inițial trimiterea unui contingent mai numeros, de aproximativ 10.000 de soldați britanici. Planul a fost însă respins de Ministerul Apărării, în contextul limitărilor actuale ale armatei britanice, care numără în prezent aproximativ 71.000 de militari activi complet instruiți.

Trimiterea de trupe

În acest moment, doar Marea Britanie și Franța și-au exprimat oficial disponibilitatea de a trimite militari pe teritoriul ucrainean după încetarea ostilităților, un nivel de angajament pe care The Times îl descrie drept „considerabil mai redus decât se anticipa inițial”, scrie Adevărul.

Germania, un aliat-cheie al Ucrainei, ar fi reticentă față de o desfășurare directă de trupe în interiorul granițelor ucrainene. Berlinul ar prefera să își poziționeze forțele în statele vecine, precum Polonia sau România, pentru a oferi sprijin logistic și descurajare regională, fără o prezență militară efectivă în Ucraina.

Militarii ar urma să fie desfășurați în vestul Ucrainei

Conform planurilor discutate până în prezent, trupele britanice și franceze ar urma să fie desfășurate în vestul Ucrainei, la o distanță semnificativă de linia de contact cu forțele ruse. Chiar și așa, mai mulți oficiali citați de The Times avertizează că un contingent total de aproximativ 15.000 de soldați ar putea fi „prea optimist”, având în vedere riscurile politice și militare asociate unei astfel de misiuni.

Surse din cadrul Ministerului britanic al Apărării subliniază că numărul final al trupelor va depinde de mai mulți factori, inclusiv de termenii concreți ai unui armistițiu, de nivelul de implicare al altor state aliate și de arhitectura generală a garanțiilor de securitate stabilite la nivel internațional.

Declarație comună semnată la Paris

Pe 6 ianuarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, au semnat la Paris o declarație privind desfășurarea în Ucraina a unor „forțe multinaționale” după încheierea războiului. Documentul nu menționează însă dimensiunea contingentului străin.

Premierul britanic a mai anunțat că Londra și Parisul au convenit asupra deschiderii unor baze militare în Ucraina, fără a oferi detalii suplimentare.

La rândul său, premierul Poloniei, Donald Tusk, a precizat că angajamentele concrete ale statelor din așa-numita „coaliție a celor dispuși”, care reunește aproximativ 35 de țări, se află încă într-o fază preliminară și urmează să fie clarificate până la finalul lunii ianuarie, inclusiv în funcție de poziția Statelor Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.